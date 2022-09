Gravissimo e improvviso lutto per Liverani: è morta la moglie

Una bruttissima notizia sta sconvolgendo il mondo del calcio nelle ultime ore. È morta la moglie di Fabio Liverani: è arrivato il cordoglio del Lecce

Spesso si parla del mondo del calcio come se fosse questione di vita e di morte, come se non esistesse altro oltre al pallone, agli stadi, ai gol e alla vittoria finale.

Purtroppo negli ultimi minuti è diventata di dominio pubblico una notizia drammatica per l’uomo, prima ancora che per lo sportivo e che riguarda, quindi, tutto il mondo del calcio italiano. È morta la moglie di Fabio Liverani, Federica. Il tecnico ha vestito da calciatore le maglie di Lazio, Fiorentina e Palermo, ma anche quella pesantissima della Nazionale italiana. Federica lascia due figli, Mattia e Lucrezia.

Il cordoglio del Lecce per la morte della moglie di Liverani

La notizia è arrivata dal profilo Twitter ufficiale del Lecce, squadra che Liverani ha allenato e a cui è rimasto legato. Questo il messaggio di cordoglio della società pugliese per il tecnico del Cagliari: “L‘U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre“. E non possiamo far altro che unirci al cordoglio per la grave perdita patita da Liverani e dai suoi bambini, come fatto dal Lecce e da tutto il mondo del calcio.