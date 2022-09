Niente rinnovo e addio gratis: Juventus e Milan colgono l’opportunità

Juventus e Milan hanno la possibilità di fare un grande colpo a centrocampo gratis: niente rinnovo, vuole l’addio

Segni particolari: scadenza 2023. Una caratteristica che intriga molte squadre, soprattutto se a possederla è uno dei calciatori più apprezzati nel panorama calcistico europeo.

La scelta non è ancora stata compiuta ma già le big del Vecchio Continente sono in allerta e tra queste anche Juventus e Milan. Le due italiane sentono l’odore dell’affare e allora drizzano le antenne per vedere quel che succederà nei prossimi mesi, ben consapevoli però che ci sarà in ogni caso da vincere una concorrenza agguerrita: Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain sono soltanto alcune delle squadre pronte a fiondarsi sul calciatore se dovesse decidere di lasciare il club di appartenenza a fine contratto.

Una lista lunga ma che non sorprende: il possibile affare, infatti, è N’Golo Kante. Il trentunenne centrocampista francese è a fine contratto con il Chelsea e i dubbi sulla sua permanenza a Londra sono tanti. Stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il calciatore starebbe valutando l’addio ai Blues a fine stagione e lo stesso club riflette sull’opportunità di interrompere il rapporto.

Calciomercato Juventus e Milan, occhi su Kante

Se davvero un calciatore del calibro di Kante finisse tra gli svincolati, la possibilità di prenderlo metterebbe in allarme tutte le maggiori formazioni europee ed è quello che sta succedendo. Il Psg potrebbe provarci, così come il Real Madrid e il City, senza pensare al Liverpool di Klopp che proprio a centrocampo ha bisogno come il pane di rinforzi.

Ma nella lista delle pretendenti ci sarebbe anche la Juventus. Kante gratis è un’opportunità che non passa inosservata e il club bianconero, attualmente alle prese con ben altri problemi, potrebbe provare ad inserirsi. La stessa cosa che potrebbe fare il Milan, alla ricerca di innesti di esperienza e qualità per il centrocampo di Pioli che ha perso Kessie senza sostituirlo con un elemento già pronto. Per entrambe le italiane ci sarebbe da fare i conti con l’ingaggio elevato del francese ma di certo Kante a zero è una opportunità che i due club proverebbero a cogliere.