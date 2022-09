L’offerta è imminente: sta arrivando Pochettino

Offerta in arrivo per Mauricio Pochettino: l’ex tecnico del Paris Saint-Germain verso il ritorno in panchina. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Spicca anche il nome di Mauricio Pochettino tra gli allenatori attualmente senza panchina e liberi di accordarsi con un nuovo club.

“Cambiare guida tecnica sarebbe assolutamente una follia. Oggi come oggi i problemi vanno visti a 360°. Siamo usciti da anni difficili che hanno pesato, non solo nel calcio. Fare processi sommari non aiuta una società come la Juventus a lavorare sulla disciplina. Max non ha solo un contratto, ma un programma da sviluppare in quattro anni. Così come io ho un programma. E se c’è da cercare un colpevole allora quel colpevole sono io. Perché l’amministratore delegato è al vertice della società è sta a me farla funzionare. Servono umiltà, chiarezza e determinazione. Abbiamo dei problemi, accusando una sola persona e lasciandola sola non si risolvono. Bisogna lavorare insieme e guardare avanti”. Prima del clamoroso ko di Monza, Maurizio Arrivabene ha blindato così Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è per ora confermato, ma dopo la sosta non saranno più ammessi passi falsi del genere. Per la Juve sono così iniziati a circolare i primi nomi per la panchina in caso di esonero dell’allenatore. Tra questi, oltre a Thomas Tuchel e al sogno Zidane, c’è anche quello di Pochettino.

Juventus, Pochettino verso il Nizza: offerta imminente

Per l’ex Tottenham e Paris Saint-Germain si sta facendo sotto il Nizza. Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, è in arrivo un’offerta a sorpresa da parte del club francese. Favre ha finora raccolto solo otto punti in altrettante giornate di Ligue 1 e la squadra è attualmente 13esima in classifica. La dirigenza è così orientata sul cambio immediato: come riferito dal quotidiano spagnolo, oggi è in programma un incontro tra il Nizza e Pochettino. La società francese presenterà la propria offerta al tecnico argentino, tentando di convincerlo subito a ripartire dalla Ligue 1 dopo l’esperienza sulla panchina del PSG. La Juventus è dunque avvisata, anche se per il momento sembra confermata la fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri.