Allegri e Inzaghi, il doppio esonero prende quota

I due tecnici sono sul banco degli imputati per le crisi di gioco e risultati che hanno coinvolto Inter e Juventus

Allegri e Simone Inzaghi, più il primo che il secondo ma stiamo quasi lì, sullo stesso livello. La maggior parte se non, appunto, la totalità dei tifosi di Juventus e Inter non vuole più vederli sulle rispettive panchine. Sui social si invoca, si chiede a gran voce una sola cosa: l’esonero di entrambi, considerati i principali responsabili della crisi di gioco e risultati che ha travolto bianconeri e nerazzurri.

Né la società targata Exor, né quella capitanata da Suning stan prendendo in considerazione l’ipotesi di licenziamento dei due allenatori. Almeno per il momento… Già perché ulteriori ko rovinosi dopo la sosta potrebbero far cambiare idea alle proprietà delle due società da sempre acerrime rivali. Tradotto: spingerle a scegliere davvero la strada del divorzio dai propri allenatori, forti di contratti milionari. Allegri guadagna 7 milioni netti più bonus e l’accordo coi bianconeri scade a giugno 2025, Inzaghi prende sui 5,5 milioni premi esclusi e il ‘vincolo’ va a concludersi nel 2024. Solo tre mesi fa è arrivato il rinnovo.

Esonero Allegri e Inzaghi: le quote si abbassano

Ribadiamo, per ora né la Juve e né l’Inter pensano in maniera concreta all’esonero di Allegri e Simone Inzaghi. Al contrario, invece, i bookmakers, con le ultime quote SNAI che danno al ribasso – quindi molto probabile – il siluramento (o dimissioni) dei due allenatori. Quello del livornese (nessun contatto con Paulo Sousa, uno dei nomi che sta circolando per la panchina juventina) è ora dato a 2,00, mentre quello del piacentino a 2,75.

Alessio Dionisi Esonero/Dimissioni 7,50

Andrea Sottil Esonero/Dimissioni 15

Davide Nicola Esonero/Dimissioni 4,50

Gabriele Cioffi Esonero/Dimissioni 1,25

Gian Piero Gasperini Esonero/Dimissioni 10

Ivan Juric Esonero/Dimissioni 6,50

Jose Mourinho Esonero/Dimissioni 25

Luca Gotti Esonero/Dimissioni 3,50

Luciano Spalletti Esonero/Dimissioni 20

Marco Baroni Esonero/Dimissioni 2,50

Massimiliano Allegri Esonero/Dimissioni 2,00

Massimiliano Alvini Esonero/Dimissioni 1,75

Maurizio Sarri Esonero/Dimissioni 15

Paolo Zanetti Esonero/Dimissioni 2,25

Simone Inzaghi Esonero/Dimissioni 2,75

Stefano Pioli Esonero/Dimissioni 25

Vincenzo Italiano Esonero/Dimissioni 4,00