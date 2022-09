Arriva la conferma di Al Thani: piomba sulla Serie A

Arriva la conferma di Al Thani: il membro della famiglia sovrana del Qatar è pronto ad acquistare il club di Serie A

Il Qatar può entrare nella Serie A. Il Paese che si appresta ad ospitare i Mondiali del 2022, purtroppo senza l’Italia, potrebbe fare il suo ingresso nel nostro campionato.

Lo riferisce l”Ansa’ che riporta della mail di conferma, con la firma di un mediatore svizzera, che va a certificare la nota di Khalid Faleh al Thani, uno dei membri della famiglia sovrana del Qatar. Nella nota, lo sceicco conferma la volontà di acquistare la Sampdoria.

In particolare, stando a quanto si legge, il gruppo che vorrebbe prelevare la società ligure è composto anche da Ivano Bonetti, ex calciatore della stessa Sampdoria e della Juventus, e di Francesco Di Silvio, imprenditore della Basilicata che aveva già provato ad entrare nel mondo del calcio tentando di acquistare la Salernitana prima che arrivasse Iervolino.

Proprio Di Silvio aveva fatto presente di avere la procura di Al Thani per trattare con il trustee Gianluca Vidal e con la Banca Lazard che si stanno occupando della cessione del club ligure.

Sampdoria, confermato l’interesse di Al Thani

Nella nota di Al Thani, tradotta da Di Silvio, si legge della conferma da parte del membro della famiglia qatariota del “forte interesse per l’acquisizione della Sampdoria“. Un interesse nato – continua la nota – “dai tanti racconti di Francesco Di Silvio, di Imad e Medhi. Mi hanno fatto scoprire una bellissima città come Genova, la stupenda maglia della Sampdoria, mi hanno raccontato la gloriosa storia del club”.

Al Thani continua dicendo: “Mi sono innamorato della città e della Sampdoria e ho deciso di acquistare il club”. La nota si conclude con la conferma della proposta inviata a Vidal: “Siamo in attesa di procedere per arrivare nel più breve tempo possibile al closing”. Stando ad altre informazioni, lo stesso Al Thani potrebbe presentarsi ai tifosi e raccontare dei suoi progetti con un’intervista nei prossimi giorni. Intanto il popolo doriano attende e spera anche nel cambio di proprietà per il rilancio della squadra, attualmente ultima in classifica.