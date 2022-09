Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 19 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La domenica calcistica sancisce la crisi di Juventus e Inter, sconfitte malamente rispettivamente da Monza e Udinese. Il titolo principale della ‘Gazzetta dello Sport’ perciò è “Sotto accusa“, con le foto di Allegri e Inzaghi a campeggiare in primo piano e il catenaccio che spiega ulteriormente: “Juve e Inter a picco, i tecnici nel mirino“. Sorride invece, eccome, il Napoli, che sbanca San Siro battendo 2-1 il Milan confermandosi in vetta alla classifica: “Canta Napoli, rabbia Milan“.

Il ‘Corriere dello Sport’ celebra innanzitutto proprio gli azzurri: “Comanda Kvara“, con il georgiano del Napoli decisivo nel successo di ieri sera a San Siro. Situazione che rischia di precipitare invece in casa Juventus, sempre più giù dopo la sconfitta di ieri col Monza: “Bufera su Allegri: “Via Max? Follia“, con Arrivabene che prova a blindare il tecnico, ma la posizione del livornese, a questo punto, traballa.

‘Tuttosport’ va all’attacco dell’allenatore della Juventus titolando: “Prigionieri di Allegri“. Una situazione che inizia a farsi delicata per i bianconeri, che riflettono sul futuro del tecnico. Quanto all’Inter: “Sprofondo Inzaghi. L’Inter se lo tiene“. Invece, sul big match di San Siro: “Milan solo bello, Napoli meraviglia“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Domenica da ricordare in Spagna, con il basket in primo piano, grazie al trionfo agli Europei della nazionale. Il titolo di ‘Sport’ celebra il successo nell’atto conclusivo con la Francia in questo modo: “Gigantes de oro“. Dal punto di vista calcistico, il Real Madrid vince il derby con l’Atletico e si conferma in vetta: “El Madrid se aferra al liderato“.

In Inghilterra, il ‘Mirror’ dedica il suo titolo di apertura all’Arsenal, che risponde a Manchester City e Tottenham e battendo il Brentford per 3-0 si riporta in vetta alla classifica della Premier League: “Tot of the table“.