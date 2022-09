Crisi Juventus, ora i tifosi alzano la voce: “Stadium vuoto”

La Juventus sta vivendo una profonda crisi di risultati, con Allegri in discussione e ora i tifosi lanciano la polemica sui social

Dopo dieci anni consecutivi di successi, i bianconeri hanno vissuto la prima stagione senza trofei e anche quest’anno i risultati faticano ad arrivare. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, la società sta riflettendo sulla posizione di Massimiliano Allegri.

Contro il Monza non è arrivata una reazione sul campo da parte dei giocatori, che danno l’impressione di vivere uno scollamento rispetto al proprio allenatore. Nella giornata di oggi, poi, anche i tifosi hanno fatto sentire la propria voce con una vera e propria protesta social. L’hashtag #StadiumVuoto, lanciato dalla community di ‘LiveBianconera’, ha spopolato su Twitter: in poche ore, infatti, ha superato quota 5mila tweet ed è diventato virale. Una protesta civile che esprime il malcontento di una tifoseria nei confronti della società Juventus. La provocazione riguarda la mancanza di comunicazione da parte del management bianconero, rispondendo con l’assenza nelle prossime partite casalinghe. Di seguito troverete alcuni dei (molti) tweet al riguardo:

Ci trattate come dei clienti? Bene. A noi non piace il vostro prodotto. #StadiumVuoto

Unico stadio in cui ti impongono persino come respirare, non puoi entrare con certe magliette con i nomi dei gruppi, niente bandiere, niente tamburi, prezzi assurdi. Siamo trattati come clienti in un negozio quindi spero che il loro “negozio” resti vuoto #stadiumvuoto

