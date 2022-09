Un solo esonero tra Inzaghi e Allegri: è arrivato il verdetto

Crisi per Juventus e Inter con le panchine di Allegri e Inzaghi a rischio: arriva la decisione sull’esonero

Juventus e Inter accomunate da una crisi di risultati che ad inizio stagione nessuno poteva preventivare.

Ottavo posto in classifica, a sette punti dalla prima, per la squadra di Allegri che ieri ha perso contro il Monza; due punti in più per quella di Inzaghi che dopo sette giornate ha già incassato tre sconfitte. Per entrambi gli allenatori c’è una situazione non semplice da affrontare: Allegri è stato confermato dalla società, ma certo la sua posizione non può essere definita salda, considerati i risultati e l’atmosfera che c’è intorno alla squadra bianconera. Umore tendente al nero anche per l’Inter con la società che mostra ancora fiducia in Inzaghi, nonostante i segnali di nervosismo all’interno della squadra.

Con una situazione del genere, al di là delle posizioni ufficiali, è difficile non ipotizzare riflessioni sulle posizioni dei due allenatori e non tenere nel giusto conto la possibilità di un cambio di guida tecnica per entrambe le squadre. Proprio per questo Calciomercato.it su Twitter ha chiesto: “Domenica da dimenticare per Inter e Juve. Inzaghi e Allegri finiscono inevitabilmente sotto accusa. Chi dei due tecnici merita di più l’esonero?” La risposta non lascia dubbi.

Calciomercato Inter e Juventus, Inzaghi salvo: Allegri ‘esonerato’

Il verdetto è inequivocabile e segna in maniera pesante il destino di Allegri. Ben il 63,4% di chi ha preso parte al sondaggio considera il tecnico della Juventus meritevole di esonero, mentre il 18,3% manderebbe via entrambi i tecnici. Per oltre l’80% degli utenti che hanno risposto alla nostra domanda, quindi, Allegri meriterebbe l’esonero, mentre pensano ad un Inzaghi meritevole di esonero più dell’allenatore della Juventus l’11,3% di votanti.

La soluzione meno apprezzata è quella che salva entrambi i tecnici: “nessuno dei due”, infatti, è l’alternativa che incamera meno voti, appena il 7%. Insomma, l’aria che circonda Inzaghi non è delle migliori, ma quella che sta accompagnando Allegri è ancora peggiore. E’ lui l’indiziato numero 1 ad essere esonerato: il verdetto sulle panchina di Inter e Juventus è arrivato.