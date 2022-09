Esonero Allegri, la Juventus ha già deciso: data e sostituto

La posizione di Allegri sempre più in bilico ma la Juventus può aspettare i Mondiali per il cambio in panchina: scelta fatta

Sarà anche una squadra virtuale, per riprendere le parole di Allegri, ma i risultati della Juventus sono terribilmente reali e pessimi.

Sette punti di distacco dal primo posto in classifica, ottava posizione in campionato, appena due vittorie in sette partite e la sconfitta sul campo di chi finora non aveva mai portato a casa la posta in palio.

Con questo andamento si fa fatica a pensare ad un tecnico che non sia in discussione ed, infatti, Allegri lo è, nonostante le dichiarazioni di Arrivabene. “Sarebbe una follia cambiare ora guida tecnica” ha dichiarato l’amministratore delegato e, per ora, la scelta della società sembra essere quella di una conferma. La Juventus potrebbe andare avanti con il tecnico toscano almeno fino ai Mondiali e c’è una motivazione particolare dietro questa possibile decisione.

Aspettare la rassegna iridata, consentirebbe ai bianconeri di valutare con attenzione i nomi per ripartire con un progetto rinnovato e comunque ambizioso. In particolare c’è un profilo che ai piani alti della Continassa piacerebbe avere in panchina da tempo e che, proprio il torneo del Qatar potrebbe rendere avvicinabile.

Calciomercato Juventus, dai Mondiali un doppio nome

Si parla ovviamente di Zinedine Zidane, attualmente libero, e sogno del presidente Andrea Agnelli. L’ex Real Madrid però da mesi è indicato come possibile successore di Deschamps sulla panchina della Francia. Così i Mondiali del Qatar diventerebbero decisivi: se la Federcalcio transalpina, al termine del torneo, non dovesse nominare Zidane commissario tecnico, la Juventus avrebbe una possibilità in più di convincerlo a tornare a Torino.

Dovesse invece essere proprio Zidane il nuovo ct della Francia, ecco che la Juventus potrebbe pensare ad un altro ritorno: quello di Didier Deschamps. L’allenatore campione del Mondo ha iniziato la sua carriera proprio sulla panchina bianconera in Serie B e potrebbe essere l’uomo giusto per far ripartire un nuovo ciclo. In entrambi i casi c’è comunque da attendere: l’esonero di Allegri può arrivare dopo i Mondiali, la Juve ha già in mente il sostituto.