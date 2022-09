Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

Apertura della ‘Gazzetta dello Sport’ sul big match di stasera, che può già dare qualche risposta importante nell’ottica della corsa scudetto. A San Siro, di scena Milan e Napoli, “Belle d’Italia” secondo la ‘rosea’. Nel pomeriggio, toccherà alle altre pretendenti al titolo. “Allegri alta tensione“, per introdurre il match della Juventus a Monza, con il tecnico bianconero che inizia a essere in discussione. “Inzaghi alta pressione” invece riguardo il match dell’Inter, alle 12.30, in casa di una lanciatissima Udinese.

I principali intrecci della domenica calcistica sono l’oggetto del titolo più importante del ‘Corriere dello Sport’: “Scudetto atto primo“, con focus su Roma-Atalanta oltre che su Milan-Napoli. Sul momento della Juventus, il quotidiano romano torna sulle parole di ieri di Allegri in conferenza stampa: “Max ci scherza: Io esonerato? Mi vien da ridere“. Brutto esordio invece di Thiago Motta sulla panchina del Bologna: “Thiago paga il rodaggio“.

‘Tuttosport’ si concentra sulla conferenza della vigilia di Allegri prima di Monza-Juventus e rivolge un invito al tecnico livornese: “Fai divertire anche i tifosi“. Si sorride poco anche in casa del Torino, battuto ieri sera dal Sassuolo nel finale e l’interrogativo del quotidiano: “Toro, dov’eri?“. Sul ricco calendario domenicale: “Che domenica! Tre scontri al vertice, chi vince sogna“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Le grandi di Spagna e Inghilterra, protagoniste nelle aperture principali dei quotidiani sportivi esteri. In Spagna, si celebra il Barcellona, che liquida comodamente l’Elche per 3-0. Ancora una volta, protagonista Lewandowski, che continua a segnare a ripetizione e si merita un “Lider Lewandowski” sul ‘Mundo Deportivo’. Che in alto titola poi, sulla finale dell’Eurobasket che vedrà di fronte Spagna e Francia, “Final para la historia“.

In Inghilterra, il ‘Daily Express’ su una giornata dai due volti in casa Manchester City, nonostante la vittoria per 3-0 in casa del Wolverhampton. Riassunta dal titolo “Joy and pain“. Grealish torna al gol ma l’infortunio di Phillips tiene in ansia Guardiola e la nazionale inglese.