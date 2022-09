Juventus, ne ‘cacciano‘ due all’intervallo: “Svegliatevi, siete irritanti”

Monza-Juventus, tifosi imbufaliti per le brutte prestazioni di due uomini di Allegri. Ecco una rapida carrellata.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco all’U Power Stadium, con il Monza e la Juventus che sono ritornati negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Contrariamente a quanto si poteva ipotizzare, però, sono i padroni di casa a fare la partita, caracollando a proprio piacimento i ritmi della manovra. Sebbene gli uomini di Palladino non abbiano impensierito in maniera importante Perin, sono proprio Rovella e compagni a dare la sensazione di poter creare i maggiori grattacapi. Lenta ed impacciata la manovra bianconera, con il centrocampo scelto da Allegri che ha riscontrato non poche difficoltà a reggere il ritmo della mediana avversaria, rimanendo schiacciata della propria metà campo senza soluzione di continuità. Attacco abulico, con Di Maria e Vlahovic che quasi mai hanno avuto palloni disponibili, e con la gomitata del “Fideo” all’indirizzo di Izzo che ha stappato la partita. Ma le note negative in casa Juve non sono finite qui.

Monza-Juventus, critiche a Mckennie e De Sciglio: tifosi scatenati

L’ira dei tifosi della Juve si è però rivolta immediatamente all’indirizzo di Mckennie e De Sciglio, che oggettivamente hanno lasciato molto a desiderare. Lento e costantemente in ritardo il texano, mai propositivo l’ex laterale del Milan, che anzi in un paio di occasioni si è fatto scappare l’uomo, creando i presupposti per offensive interessanti del Monza. La scelta di Allegri – quasi obbligata – di far partire il suo fedelissimo dal primo minuto non ha affatto pagato, anche se è stato l’atteggiamento globale della squadra a creare le maggiori difficoltà. Mckennie, ad esempio, non solo non è riuscito a fare filtro, ma quasi mai si è inserito dalla cintola in su. Ecco le reazioni dei tifosi:

De Sciglio e Mckennie inguardabili. #MonzaJuventus — Originallegriout (@Originalia10) September 18, 2022

McKennie e De Sciglio non si capiscono e i tifosi non gradiscono #MonzaJuventus — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) September 18, 2022