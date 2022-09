Juve incubo senza fine: “Dimissioni Allegri”

Ancora un pomeriggio disastroso per la Juventus che dopo il pari con la Salernitana e il ko col Benfica in Champions completa una settimana da incubo contro il Monza. Allegri nel mirino

Continua l’incubo della Juventus che non vince dal 31 agosto nella gara interna di campionato contro lo Spezia. Da quel momento una serie di pareggi e sconfitte che stanno man mano affossando le ambizioni del club bianconero, mettendo peraltro in posizione sempre più scomoda lo stesso Massimiliano Allegri, criticatissimo da tifosi e addetti ai lavori. L’operato del tecnico livornese non sta portando i risultati sperati con rendimento e gioco che mal si sposano con lo storico della società piemontese.

Disastrosa anche l’ultima gara prima della sosta per le nazionali che ha visto la Juventus perdere contro il neopromosso Monza per 1-0. Gara dove i bianconeri non sono stati quasi mai pericolosi e hanno peraltro incassato anche il nervosismo e l’espulsione di Angel Di Maria che ha condizionato il prosieguo della sfida.

Juventus, tifosi furiosi: chiedono le dimissioni di Allegri

L’ennesimo pomeriggio da incubo della Juventus fa esplodere la rabbia dei tifosi che su Twitter mettono nel mirino soprattutto Massimiliano Allegri a cui viene chiesto a gran voce a suon di messaggi di dimettersi:

Se è un professionista serio, #Allegri non deve essere esonerato, deve dare lui le #dimissioni. La #Juve di #Pirlo era decisamente migliore di questo schifo #AllegriOut — rox (@roxmtb) September 18, 2022

#MonzaJuve allegri devi metterci la faccia e dare le dimissioni ormai sei fuori da ogni logica calcistica — Marghe B🦓 (@f622d6202a5744e) September 18, 2022

a me non basta allegri io voglio le dimissioni di tutta la dirigenza — giu (@ccanggg) September 18, 2022

Mi dispiace ma se finisce cosi e perdiamo col #Monza ci vogliono le dimissioni di #Allegri o l’esonero..non è più difendibile 🤦🏾 — Juventino e Basta (@JuventinismoS) September 18, 2022

Per una questione morale calcistica il signore Allegri dovrebbe dare le dimissioni.

Onestamente dopo 1 anno e1/2 non c’è squadra, i giocatori sn nervosi e non vanno più dietro al mister. Allegri dai le dimissioni#MONJUV — alfredo (@al61_A) September 18, 2022

Massimiliano Allegri se davvero tieni alla Juventus , massimo alle 18 devi consegnare le tue dimissioni ! Hai rovinato una squadra , hai rovinato tutto ! Schifo ! #MonzaJuve #jvtblive #AllegriOut — Ninooo (@Ninomauger) September 18, 2022

Ho bisogno di parole di speranza.#allegridimettiti #MonzaJuve — 🙈🙉🙊Esercito delle tre scimmie (@p333dr0) September 18, 2022