Niente Juventus: è fuori forma e va a giocare con la squadra riserve

Giocatore fuori forma e ‘retrocesso’ nella squadra riserve: sempre più fuori dai piani della Juventus, la situazione

E’ un momento decisamente complicato, quello che la Juventus sta vivendo. L’avvio di stagione non è stato consono alle attese e i bianconeri si trovano già in difficoltà e con la necessità di invertire un trend niente affatto positivo.

In conferenza stampa, alla vigilia del match col Monza, Allegri ha fatto sfoggio di ottimismo, non curandosi delle voci sul futuro della sua panchina, e spiegando come, con appena due punti in più in campionato, si parlerebbe già di una situazione molto diversa. Sta di fatto, che oggi, alle 15, in casa dei brianzoli, il tecnico bianconero non può sbagliare e deve tornare a quel successo che manca dal 31 agosto, contro lo Spezia. Il piatto piange, appena due vittorie in otto match totali disputati, un ruolino di marcia decisamente deludente che va rimpinguato assolutamente. E intanto, se la passa piuttosto male anche chi ha salutato Torino di recente.

Liverpool, Klopp ‘declassa’ Arthur: il piano del tecnico sul brasiliano arrivato dalla Juventus

Parliamo di Arthur, ceduto in prestito al Liverpool in chiusura di mercato e sul quale già sono iniziate le discussioni Oltremanica. Le voci di questi giorni parlavano di un Klopp molto deluso e non intenzionato a riscattare il brasiliano, che così avrebbe potuto presto far ritorno alla Juventus, magari già a gennaio. In realtà, gli scenari sarebbero piuttosto diversi. Il tecnico tedesco sarebbe convinto della bontà delle doti del centrocampista, che però è piuttosto fuori forma. Fin qui, appena 13 minuti in campo con la prima squadra, quelli del finale della partita di Napoli in Champions League. L’intenzione dello staff tecnico è averlo quanto prima nelle migliori condizioni, e quella del giocatore è di recuperare il terreno perduto rispetto ai compagni di squadra. Ieri, Arthur è stato in campo, per sua richiesta, come riportato dal ‘Daily Mail’, per 90 minuti con la squadra Under 21 dei ‘Reds’ nel match del campionato riserve contro il Leicester. In più, si starebbe sottoponendo a doppie sedute di allenamento e a lavoro supplementare in palestra per rimettersi in una forma adeguata.