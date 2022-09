Intreccio con la Juventus, Spinazzola via dalla Roma

Potrebbe esserci un interessante intreccio di mercato tra Roma e Juventus: Spinazzola può lasciare i giallorossi

Interessante intreccio di mercato potrebbe nascere sull’asse Roma–Juventus con Atletico Madrid e Tottenham coinvolti.

Un’operazione di cui si parla in Spagna e che potrebbe regalare a Simeone un rinforzo atteso da diverso tempo e ad Allegri una freccia nuova per gli esterni di difesa.

L’affare è riportato da ‘todofichajes.com’, che parla del ritorno di fiamma dei ‘Colchoneros’ per Leonardo Spinazzola. Da quando è tornato dall’infortunio, il terzino della Roma è diventato un punto fermo della formazione di Mourinho. Con il contratto in scadenza nel 2024, i giallorossi non hanno certo intenzione di metterlo sul mercato, ma l’interesse dell’Atletico – stando a quanto riportato dal portale spagnolo – è concreto. Già in passato la formazione di Madrid aveva provato a prendere il 29enne di Foligno, incassando anche la disponibilità del calciatore, ed ora Simeone potrebbe tornare alla carica. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni, una cifra che non rappresenterebbe un problema per la società biancorossa.

Calciomercato Roma, Spinazzola via: strada spianata per la Juventus

L’Atletico Madrid che punta Spinazzola è un’ammissione evidente che il club spagnolo non ha intenzione di provare a confermare Sergio Reguilon. Il terzino mancino, di proprietà del Tottenham, è arrivato quest’estate in prestito ma il suo futuro sembra già segnato: tornare alla corte di Conte.

Una eventualità che coinvolgerebbe anche la Juventus. Non è un segreto che i bianconeri hanno la necessità di intervenire sugli esterni di difesa. Lo stesso Allegri ha parlato della mancanza di soluzioni validi sugli esterni di difesa ed allora sul mercato si proverà ad intervenire. Come? Magari puntando proprio su Reguilon, 25 anni, già seguito in passato dai bianconeri: lo spagnolo è un profilo che potrebbe adattarsi bene alla formazione bianconera. Intreccio possibile quindi: l’Atletico punta Spinazzola e potrebbe rispedire al mittente Reguilon. La Juventus alla finestra, pronta ad approfittarne.