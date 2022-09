Calciomercato Juventus, scambio tra flop con l’Inter

Calciomercato Juventus, i bianconeri provano a muovere le prime pedine per gennaio: proposta di scambio all’Inter

Nonostante un mercato fatto di grandi nomi, la Juventus fin qui non è decollata. E’ stata una ‘Juventus virtuale’, come riassunto da Allegri nella sua intervista di ieri al ‘Corriere della Sera’, con Pogba di fatto mai a disposizione e che non lo sarà fino al 2023, così come Chiesa. Anche Di Maria ha avuto molti problemi e tra i nuovi acquisti stanno carburando lentamente anche Kostic e Paredes, con il solo Milik ad avere avuto subito un impatto importante.

Juventus che deve fare i conti con un rendimento fin qui deficitario e che inizia a valutare la posizione di Allegri, come raccontato da Calciomercato.it: se la situazione dovesse precipitare, si rifletterebbe su possibili alternative. Per adesso, fiducia al tecnico, che ad ogni modo, nonostante i sei acquisti regalatigli dalla società avrebbe voluto concludere il mercato con qualche altro innesto. Discorsi che potrebbero tornare d’attualità a gennaio, data per la quale la dirigenza starebbe iniziando già a muoversi, per cercare un rinforzo in una zona di campo dove al momento si fatica a trovare elementi affidabili.

Calciomercato Juventus, tentazione Gosens: il nome messo sul piatto per convincere l’Inter

Parliamo della fascia difensiva mancina, dove Alex Sandro appare ormai giunto alla fine del suo percorso in bianconero e continua a esprimere un rendimento non soddisfacente, con De Sciglio che non riesce a elevare più di tanto i suoi standard. Il nome a cui la Juventus starebbe pensando è quello di Robin Gosens, che in questi mesi all’Inter, dopo l’addio all’Atalanta, fatica ad imporsi. Secondo Interlive.it, la Juventus potrebbe proporre uno scambio alla pari tra Gosens e McKennie. Anche l’americano è un giocatore che in questo avvio di stagione sta faticando non poco, e del resto l’Inter potrebbe essere stuzzicata da un innesto dalle caratteristiche ideali, per fisicità e dinamismo, per dare un ricambio a Barella. Una pista di mercato decisamente interessante da seguire in vista della sessione di trasferimenti invernale, le diplomazie sono già al lavoro.