Svincolati di lusso, ecco fino a quando si può tesserarli

Tanti i giocatori illustri rimasti senza squadra nell’ultima sessione di calciomercato. Ma chi si è svincolato, può essere ancora tesserato. Ecco fino a quando

Il calciomercato è terminato da pochi giorni, ma molti giocatori (tra questi anche molti “big”), sono rimasti senza squadra. Insomma, in questa finestra ormai conclusa, il destino di alcuni calciatori sembra ancora non scritto. Anche dopo la chiusura del mercato, però, sarà possibile per i club attingere dal pozzo degli svincolati che in questa stagione si fa ancora più fornito. Il clima sta cambiando: mandare a scadenza il proprio contratto non sembra pagare più con la sicurezza di qualche anno fa. Nell’elenco moltissimi pezzi da 90 del passato ma anche giocatori protagonisti in tempi recenti. Probabilmente qualcosa sta andando in maniera diversa e spesso le modalità utilizzate da alcuni procuratori per aumentare gli ingaggi non sembrano più pagare, se non per casi eccezionali.

Svincolati, ecco fino a quando si possono tesserare

C’è ovviamente un ‘ma’: chi si è svincolato entro la fine del mercato estivo può essere tesserato “in deroga”da venerdì 2 settembre 2022 a martedì 13 dicembre 2022 (ore 20). Tra i nomi che spiccano di più troviamo Quaresma, Perotti, Ilicic a 34 anni fuori dall’Atalanta, Ghoulam, a 31 anni andato via da Napoli e ancora Zaza, Giovinco, Marchetti, Sturridge e i nomi non sono ancora terminati. Ecco i più preziosi che sono ancora in cerca di squadra.

Tutti i nomi degli svincolati d’oro

XEKA, centrocampista, 27 anni. Ultima squadra Lille. Valore di mercato 9 milioni di euro. EDGAR IÉ, difensore, 28 anni. Ultima squadra: Trabzonspor. Valore di mercato 6,5 milioni di euro. SANTIAGO ARIAS, terzino, 30 anni. Ultima squadra: Atletico Madrid. Valore di mercato 4 milioni di euro. ADEL TAARABT, centrocampista, 33 anni. Ultima squadra: Benfica. Valore di mercato 2,5 milioni di euro. NIKOLA MAKSIMOVIC, difensore, 30 anni. Ultima squadra: Genoa. Valore di mercato 2,5 milioni di euro. FABIAN DELPH, centrocampista, 32 anni. Ultima squadra l’Everton. Valore di mercato 1,8 milioni di euro. FAOUZI GHOULAM, terzino, 31 anni. Ultima squadra: Napoli. Valore di mercato 1,4 milioni di euro. JOSIP ILICIC, attaccante, 34 anni. Ultima squadra: Atalanta. Valore di mercato 1 milione di euro. SIMONE ZAZA, 31 anni, attaccante. Ultima squadra: Torino. Valore di mercato: 1 milione di euro. ADEM LJAJIC, trequartista, 30 anni. Ultima squadra: Besiktas. Valore di mercato 1 milione di euro. LUCA CEPPITELLI, difensore, 33 anni. Ultima squadra: Cagliari. Valore di mercato 800mila euro. ANDREA POLI, centrocampista, 32 anni. Ultima squadra: Antalyaspor. Valore di mercato 650mila euro.

DANIEL STURRIDGE, attaccante, 32 anni. Ultima squadra: Perth Glory. Valore di mercato 600mila euro. DIEGO PEROTTI, ala offensiva, 34 anni. Ultima squadra: Salernitana. Valore di mercato 500mila euro. SEBASTIAN GIOVINCO, attaccante, 35 anni. Ultima squadra: Sampdoria. Valore di mercato: 500mila euro. RICARDO QUARESMA, ala offensiva, 38 anni. Ultima squadra: Vitoria Guimaraes. Valore di mercato 300mila euro. GIUSEPPE ROSSI, attaccante, 35 anni. Ultima squadra: Spal. Valore di mercato: 150mila euro.