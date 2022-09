Fuori all’intervallo, Kessie finisce nella bufera

Non solo sorrisi per il Barcellona vittorioso contro l’Elche: Kessie sostituito all’intervallo e al centro delle polemiche

Vittoria in scioltezza del Barcellona al ‘Camp Nou’: i blaugrana hanno battuto l’Elche 3-0 grazie alle reti di Lewandowski (doppietta per lui) e Depay.

Xavi ha optato per un largo turnover, facendo rifiatare alcuni dei protagonisti nella gara di Champions persa contro il Bayern Monaco.

In campo dal primo minuto è finito Franck Kessie, non certo autore di un grande inizio in maglia blaugrana. Anche questa sera l’ivoriano non ha dato il meglio di sé. Ammonito dopo pochi minuti di gioco per aver colpito con una manata un avversario, ha rischiato in almeno due occasioni la seconda ammonizione e quindi l’espulsione. Per evitare guai, Xavi ha deciso di sostituirlo all’intervallo con Gavi.

Proprio il mancato rosso dell’ex Milan ha generato grandi polemiche in Spagna: su ‘as.com’, l’ex arbitro Iturralde González non ha dubbi sul fatto che il centrocampista avrebbe meritato l’espulsione e dello stesso parere sono le decine di tifosi che su Twitter hanno commentato la partita del Barcellona. Un altro episodio che si aggiunge ad un inizio di stagione per Kessie decisamente al di sotto delle aspettative.

Calciomercato, Kessie delude ancora

Proprio le prime uscite con la maglia blaugrana dell’ex Atalanta hanno portato a voci su un possibile addio immediato al club catalano. Xavi finora ha utilizzato Kessie con il contagocce: prima di oggi era stato titolare soltanto contro il Viktoria Plzen in Champions (quando ha anche segnato) e collezionando in totale appena altri 47 minuti in campo, al di fuori dei 45 di questa sera.

Una situazione che le big italiane potrebbero seguire con grande attenzione. Kessie piace da tempo alla Juventus che potrebbe provarci soltanto in vista della prossima stagione non avendo slot per extracomunitari. Un pensierino potrebbe farlo anche l’Inter, mentre il Milan ha ormai fatto la sua scelta: dopo aver detto addio a parametro zero all’ivoriano, i rossoneri hanno deciso di guardare avanti e stanno ora godendosi i miglioramenti di Pobega, in attesa che anche Vranckx dimostri il suo valore. Quello che Kessie vorrebbe poter fare al ‘Camp Nou’.