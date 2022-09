Caos Balotelli, il Sion alza la voce: comunicato UFFICIALE

Primi giorni in Svizzera non semplici per Mario Balotelli e interviene il Sion diramando una nota ufficiale

Un inizio non certo semplice per Mario Balotelli al Sion. Due presenze per cinquantuno minuti in campo per l’attaccante che il club svizzero ha acquistato a fine agosto dall’Adana Demispor.

Un avvio di avventura elvetica che fa i conti anche con polemiche e gossip che hanno spinto lo stesso Sion a prendere posizione con un comunicato ufficiale. Una nota diramata per rispondere alle indiscrezioni su ‘una presunta’ sparizione dell’italiano che, stando a quanto si legge in alcuni articoli, non avrebbe dato più notizie di sé.

E’ proprio a questo che fa riferimento il comunicato diramato dalla società presieduta dal presidente Constantin: “Il Sion ha appreso con stupore di diversi articoli che trasmettevano un video del nostro giocatore Mario Balotelli a Losanna e rumors che indicavano che non avrebbe dato più notizie al club”. Tutto falso come viene spiegato nella nota: “Dopo la grande vittoria contro la capolista San Gallo della scorsa settimana, gran parte della squadra si è recata nella capitale vodese per celebrare il successo”. L’ex Milan e Inter quindi era con i suoi compagni per festeggiare il 2-1 di sabato scorso. Altro aspetto toccato nella dichiarazione pubblica del Sion riguarda i mancati allenamenti di Balotelli.

Sion, comunicato su Balotelli: “Contenti delle sue prestazioni”

Il calciatore in questa settimana ha accusato un inizio di bronchite ed è stato curato dallo staff medico del club con una terapia antibiotica. Proprio per questo motivo, non avendo potuto partecipare regolarmente alle sedute, il 31enne non ci sarà domani nella gara di coppa di Svizzera: “Nel weekend – si legge nel comunicato – farà invece allenamento individuale con il nostro preparatore atletico”.

Nel concludere, il Sion “si rammarica” per l’importanza data al video in cui appare l’ex City e sottolinea che è “molto contento delle attuali prestazioni della squadra dall’arrivo di Mario Balotelli“. Lo stesso calciatore ha pubblicato su Instagram il comunicato del proprio club con un messaggio molto polemico: “Imparate ad informarvi prima di sparare c******”