Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 16 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ dedica la propria apertura all’annuncio del ritiro di Roger Federer. Tagli laterali per tutti i temi del momento in Serie A e non solo. Tiene banco la situazione in casa Juventus, con Massimiliano Allegri chiamato ad una svolta immediata dopo il crollo in Champions League contro il Benfica. Attesa anche per Milan-Napoli, big match del weekend in programma a ‘San Siro’ tra due delle squadre più in forma del momento.

“Crisi al Max” è l’apertura del ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano analizza il momento della Juventus, con l’allenatore al centro del ciclone e sotto osservazione in vista del prosieguo di stagione. La dirigenza bianconera non pensa all’esonero, ma sale la tensione e ci si aspetta una svolta immediata. Focus anche sulla serata di Europa League e Conference League, con il tris della Roma nel segno di Dybala e Belotti e i crolli di Lazio e Fiorentina.

Infine, anche ‘Tuttosport’ fa il punto sulla posizione di Massimiliano Allegri. La dirigenza conferma la fiducia all’allenatore e pensa a cambiamenti soprattutto nello staff tecnico e atletico. Spazio anche al Torino di Juric, già nel segno del neo acquisto Vlasic. Il giocatore ha già convinto e sarà riscattato dai granata.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 16 settembre

‘Sport’ e ‘Mundo Deportivo’ dedicano la prima pagina al rinnovo di Gavi: il Barcellona ha blindato il canterano fino al 2026. Questa la soddisfazione del presidente Laporta: “È un giorno storico. Ci guarda il presente, il presente immediato e il futuro del Barça. Ringrazio Gavi per questo rinnovo, è paradigma di talento, di impegno, di un giocatore che va sempre. È uno di quelli che va di più, e il suo spirito si riflette nell’ambiente che vediamo oggi”.