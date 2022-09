“Colpa di Allegri”, anche Dybala sulla lista dei rimpianti bianconeri

Paulo Dybala ancora a segno con la Roma e nell’ambiente Juventus si scatenano i rimpianti: Allegri e non solo ancora nel mirino

Ci ha messo qualche partita per sbloccarsi, ma adesso sembra si stia prendendo per mano la Roma. Segna ancora Paulo Dybala, che in pochi giorni realizza due gioielli. Prima con l’Empoli, in campionato, e poi in Europa League con l’Hjk Helsinki, al primo pallone toccato.

Della bontà del piede sinistro della ‘Joya’ si sapeva e non potevano essere certo le ultime stagioni a singhiozzo per via degli infortuni a far dubitare delle sue doti tecniche. Mourinho e la Roma ci hanno creduto e adesso iniziano a raccogliere i primi frutti della volontà di investire su un giocatore in grado di essere a lungo protagonista in Serie A. E se nella Capitale sorridono e si godono i gol dell’argentino, altrove, qualche centinaio di chilometri più a Nord, si pensa a lui con notevole rimpianto.

Dybala si prende la Roma e a Torino monta la polemica: “Era lui il problema della Juve? Ci state rovinando”

Naturale che, visto il momento a dir poco particolare della Juventus, siano in molti a ripensare a Dybala con notevole nostalgia. E forse, pensare di privarsi di lui a parametro zero, per la società bianconera, potrebbe essere stato un azzardo. Il giornalista Paolo Paganini sottolinea su Twitter come al momento un giocatore come lui manchi nella rosa a disposizione di Allegri. E sono molti, i tifosi della Juventus a scagliarsi contro l’allenatore, reo di non averlo valorizzato lo scorso anno quando è stato in campo, ma anche contro la dirigenza, colpevole di aver lasciato andare un giocatore che avrebbe ancora potuto incidere. Allegri ma anche Arrivabene e il presidente Agnelli nel mirino, per una decisione che ha fatto discutere. Adesso, delle giocate dell’argentino gode la Roma. E qualche rimpianto, con annessa polemica, viene manifestato anche dai tifosi dell’Inter, che avevano accarezzato l’idea di vederlo in maglia nerazzurra, prima che la dirigenza decidesse diversamente. Numerosi i tweet al veleno sull’argomento che si susseguono da ieri sera, eccone alcuni:

Buongiorno. Con i se e i ma non si costruiscono le squadre. È vero che a gennaio aveva tirato troppo la corda (consigliato male) ma a giugno voleva restare a cifre giuste e si poteva confermare perché alla #Juventus manca un giocatore cosi. Parlo di #Dybala — Paolo Paganini (@PaPaganini) September 16, 2022

Anche a me però si merita tutto il bene e il successo che sta avendo.

E la #Juventus l'ha buttato via come uno straccio vecchio.😡😭#Dybala — 🤍🖤🇮🇹Natsu 夏 🇯🇵🖤💙 (@Stefania_1972) September 16, 2022

Quindi la malattia di #Dybala si chiamava #Allegri. Giocatore completamente ritrovato alla Roma, sia da un punto di vista fisico che mentale. — Gypsy 🤍🖤 (@96Gypsy) September 16, 2022

La coppia stratosferica #Dybala–#Vlahovic una delle cose distrutta dall’arroganza del presidente Andrea @andagn. Sulla lista di queste cose anche la #Juventus. https://t.co/WwC0Q99ykO — King Ragnar (@CalabriaViking) September 16, 2022

NON

MI

PASSERÀ

MAI#Dybala — Luigi il pugilista (@IlPugilista) September 15, 2022