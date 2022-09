Caos Mancini, troppi panchinari e manca un titolare: “È vergognoso”

È stato diramato questa sera l’elenco dei convocati di Roberto Mancini per le prossime gare della Nazionale. Tre volti nuovi ed un assente che non è passato inosservato

Dopo le sfide di questo fine settimana di Serie A il campionato si fermerà lasciando spazio agli impegni della Nazionale. Torna in campo infatti l’Italia di Roberto Mancini che insegue il primato nel girone di Nations League e la Final Four. Per la truppa azzurra impegni con l’Inghilterra a San Siro il 23 settembre alle ore 20.45 e con l’Ungheria in trasferta il 26 settembre allo stesso orario. Per l’occasione il ct ha convocato ben 29 calciatori con tre volti nuovi: Provedel della Lazio, Vicario dell’Empoli e Mazzocchi della Salernitana.

Ecco l’elenco dei convocati di Roberto Mancini:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).

Le scelte di Mancini non sono di certo passate inosservate: tanti gli spunti di riflessione.

Italia, l’esclusione di Calabria e non solo | Non tutti convincono: le scelte fanno discutere sui social

Come spesso capita le scelte del commissario tecnico sono estremamente divisive e portano a discussioni. Su Twitter in particolare in pochi minuti i tifosi si sono scatenati sottolineando soprattutto le assenze di Calabria, Udogie e Zaniolo, e le presenze di calciatori come Gatti che di fatto gioca poco nel club:

Ma come fai a non convocare udogie e calabria ahahahahahaha mancini ritirati — Tomoriano (@tomorienjoyer_) September 16, 2022

calabria non convocato sto annaspando — chia campionessa d’Italia (@magicxwand) September 16, 2022

Mazzochi e non Calabria

Emerson e non Udogie Menomale non si va ai mondiali https://t.co/wJBWqsXFlI — 𝗞σ̈ßßყ (@JulzOa) September 16, 2022

La salma di Merson è perfino Luiz Felipe invece di Udogie e Calabria, imbarazzanti — Vez (@Vez_boh) September 16, 2022

Acerbi, Gatti, Luiz Felipe, Emerson, Toloi, Mazzocchi e non il CAPITANO DAVIDE CALABRIA. @Rikikaka22 di qualcosa tu ti prego — MAGICMIKE❤️🖤 (@Marco43131795) September 16, 2022

La non convocazione di Calabria in Nazionale è vergognosa. — Frank (@FrankRN10) September 16, 2022

È riuscito a lasciare fuori dai convocati Udogie, Zaniolo, Spinazzola, Parisi, Calabria, Perin… Però ha chiamato quei due bolliti di L.Felipe e Acerbi, Gatti e Gnonto con 0 presenze, Grifo e Zerbin senza senso. Chissá perché non siamo andati ai mondiali… @robymancio — 🐺 (@asrsupporter) September 16, 2022

Fantastico: Gatti convocato da Mancini, nonostante Allegri nn gli dia mai fiducia… — elisabetta sava (@elysava) September 16, 2022

Ma Gatti in Nazionale è una barzelletta !! Suvvia!! — Mauro Chiaverini (@machbull) September 16, 2022

Udogie, Spinazzola, Calabria, Romagnoli, Miretti, Zaccagni: NO Dimarco, Acerbi, Luiz felipe, Mazzocchi, Gatti, Zerbin, Gnonto: SI https://t.co/LtGXJTY9Zj — Cianga è pronto per il calciotto (@cianchetto4) September 16, 2022