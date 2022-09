Ronaldo via, i 114 milioni che stravolgono la Serie A

Cristiano Ronaldo ha rotto il digiuno ma può ancora lasciare lo United: super budget per il sostituto e la Serie A trema

Finalmente Ronaldo: giovedì in Europa League, il portoghese ha rotto un digiuno di gol che durava da inizio stagione. Una novità per chi, invece, nella sua carriera è stato abituato a trovare la via di gol con grande continuità.

Sorriso ritrovato per CR7 ma non per questo la sua voglia di lasciare il Manchester United è sparita come d’incanto. Del resto per tutta l’estate Jorge Mendes ha provato a trovare una squadra che potesse consentire al suo assistito di giocare la Champions League. Missione fallita ma che a gennaio potrebbe tornare di attualità. L’obiettivo sarebbe sempre lo stesso anche se, considerate le ultime indiscrezioni, non è da escludere un addio all’Europa. Per Cristiano Ronaldo sarebbe pronta una nuova offerta faraonica dall’Arabia Saudita subito dopo il Mondiale. Una proposta folle in termine di ingaggio per l’ex Juventus, ma importante anche per lo United. Ne parla il ‘Sun’ secondo cui con l’addio di Ronaldo, la dirigenza dei ‘Red Devils’ sarebbe pronta a stanziare un budget importante per un nuovo attaccante.

Calciomercato Napoli, lo United torna alla carica per Osimhen

Stando a quanto riferisce il tabloid britannico a gennaio lo United potrebbe mettere sul piatto ben 114 milioni di euro per far sì che ten Hag abbia un nuovo attaccante. Una somma che sarebbe stanziata in caso di cessione di Ronaldo e che potrebbe coinvolgere anche il Napoli.

Non è un segreto che Victor Osimhen è da tempo sul taccuino della società inglese. Il bomber nigeriano, attualmente fermo per un infortunio muscolare, piace per la sua fisicità, capace da solo di tenere in scacco un’intera difesa. Già in estate c’era stato un tentativo con un intreccio con Ronaldo, ora l’interesse potrebbe riproporsi se CR7 dovesse lasciare l”Old Trafford’. De Laurentiis su Osimhen è sempre stato chiaro: cessione possibile ma soltanto per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Quella che a gennaio potrebbe arrivare da Manchester e stravolgere completamente la stagione del Napoli.