Conte sfida l’ex Juve: decisione presa per il dopo Allegri

La panchina di Massimiliano Allegri non è più così salda dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Benfica in Champions League

Da una semplice suggestione nata più che altro sui social dopo un avvio deludente sia sul piano del gioco che dei risultati, la possibilità di un esonero di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus sta diventando sempre più concreta.

Se il pareggio ottenuto in campionato contro la Salernitana nell’ultimo turno era stato in un certo senso mascherato dalle polemiche nate per il grave errore commesso dal Var in occasione della rete annullata a Milik, contro il Benfica sono venuti fuori tutti i limiti della formazione bianconera senza alcun tipo di attenuante. Un match che, a maggior ragione dopo la sconfitta della prima giornata con il Paris Saint Germain, andava assolutamente vinto.

Una Juventus che invece, perdendo malamente in casa contro la formazione portoghese, si è complicata improvvisamente la vita all’interno del proprio girone. Da qui in avanti nel percorso europeo servirà un rendimento quasi perfetto, perché con zero punti in classifica dopo due giornate anche il minimo errore potrà costare la qualificazione agli ottavi alla squadra di Allegri. Oltre allo spirito di squadra perso in questo inizio di stagione, ad essere sotto accusa è soprattutto l’allenatore toscano: è forse ancora presto per parlare di esonero, nonostante stia comunque vivendo momenti di tensione con il club bianconero.

Calciomercato Juve, via Allegri: tifosi divisi tra Conte e Tudor

Qualora la Juventus decidesse di andare avanti sino al termine della stagione con Allegri, oppure di promuovere nelle vesti di traghettatore Montero (attuale tecnico della Juve U19), non è escluso che per il prossimo anno possa arrivare un allenatore attualmente impegnato contrattualmente con un altro club. Da qui è nato il sondaggio di Calciomercato.it sottoposto quest’oggi ai nostri utenti, il quale ha evidenziato una spaccatura.

Su Twitter, infatti, i tifosi bianconeri hanno scelto Tudor (Marsiglia) come successore di Allegri al 42,1%, davanti ad Antonio Conte (Tottenham) con il 36,8%.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Conferma di #Allegri fino a giugno o soluzione interna (#Montero): per quale allenatore attualmente occupato sarebbe giusto aspettare per la #Juventus? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 16, 2022

Su Telegram, invece, come si può vedere dai risultati in basso, è stato Antonio Conte ad avere la meglio sugli altri candidati con il 49% dei voti ottenuti. In questo caso al secondo posto è stato preferito il Cholo Simeone al 32%, mentre a Tudor è andato il 14% delle preferenze. In entrambi i sondaggi, infine, l’attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha chiuso all’ultimo posto.