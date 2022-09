Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli che campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 15 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Serata di Champions League in agrodolce, a occupare le pagine dei quotidiani italiani. “Milan a tutta“, come titolo principale della ‘Gazzetta dello Sport’, per celebrare il 3-1 sulla Dinamo Zagabria. Sorriso anche per un “Napoli a valanga“, dopo il 3-0 in casa dei Rangers. Male invece la Juventus, che vede farsi terribilmente in salita il discorso qualificazione: “Juve a zero“, dopo il ko interno per 2-1 contro il Benfica.

E’ proprio la Juventus a occupare il titolo principale del ‘Corriere dello Sport’: “Juve fuori gioco“. Tutt’altro umore in casa Napoli: “I leoni di Ibrox“. Oggi, le gare di Europa League e Conference League, con i vari titoli di spalla: “La Roma con Zaniolo è tutto un altro film“, “Cancellieri aiuta Ciro, con i danesi nuova Lazio” e “Fiorentina a Istanbul, Italiano la scuote“.

Su ‘Tuttosport’, dopo il ko della Juventus con il Benfica, la misura appare colma: “Juve-Allegri, ora basta!“. Mentre le altre italiane volano: “Pobega firma la festa Milan, Napoli show pure in Scozia“. Tengono banco anche le vicende del campionato, con le dichiarazioni di Galliani dopo il cambio di allenatore al Monza: “Palladino al Monza come Sacchi al Milan“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 15 settembre

In Spagna, l’apertura del ‘Mundo Deportivo’ è dedicata a una mossa di mercato del Barcellona in chiave futura, blindando uno dei suoi principali gioielli: “Gavi 2026“, ossia la nuova data di scadenza del contratto del talentuoso centrocampista blaugrana, destinato a diventare un grande di questo gioco.

In Inghilterra, nella prima pagina del ‘Daily Express’ campeggia Erling Haaland, centravanti del Manchester City, autore di un gol straordinario in acrobazia contro la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, e il titolo è più che meritato: “Flying machine“. Mentre invece il Chelsea non va oltre il pari per 1-1 con il Salisburgo: “No Potter of gold this time“.