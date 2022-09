Juve, post-Allegri: deciso l’erede del livornese

Debacle della Juventus in Champions contro il Benfica, Allegri rischia il posto: deciso il suo erede

La pesante sconfitta subita ieri sera in casa contro il Benfica ha complicato e non poco il cammino in Champions League della Juventus. I bianconeri sono infatti fermi a quota 0 punti, con i portoghesi e il Paris Saint-Germain entrambi in vetta a 6. Un distacco che comincia a farsi importante e che obbliga sostanzialmente i bianconeri a non sbagliare più alcuna gara.

Intanto la sconfitta ha anche lanciato le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico è visto da tifosi e critica come il principale responsabile di questo brutto avvio stagionale dei bianconeri, che in stagione hanno fino ad ora ottenuto solo due vittorie tra campionato e Champions. E così molti iniziano ad interrogarsi se non sia il caso di cambiare la guida tecnica. Una richiesta che tanti tifosi bianconeri, in particolare sui social, stanno facendo da tempo.

Juventus, De Zerbi divide ma per molti è la miglior soluzione

Su Twitter infatti continua a spopolare l’hashtag #AllegriOut e il popolo bianconero chiede a gran voce l’esonero dell’allenatore toscano e l’arrivo di un sostituto. Tra i nomi più desiderati e maggiormente presi in considerazione ci sono due profili di alto livello internazionale come Tuchel, da poco esonerato dal Chelsea o Zidane, libero dopo l’esperienza al Real Madrid. Stuzzica, ma divide, il nome di Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano è infatti senza squadra dopo la tragedia della guerra in Ucraina e il conseguente addio allo Shakhtar Donetsk e alcuni tifosi della Juventus sperano che la dirigenza decida di puntare su di lui. Qualcuno lo ritiene la soluzione economicamente più percorribile, qualcuno invece creda che possa risollevare le sorti dei bianconeri, portando anche bel gioco.

Salvaci tu De Zerbi 🙏⚽️ FOOTBALL #ALLEGRIOUT per il bene della Juventus pic.twitter.com/mjApxjDbEQ — Raffaele (@raffcap02) September 15, 2022

A quando l"annunciio di DE ZERBI ?#AllegriOut — rivetti stefano (@ilrunnercinese) September 15, 2022

prenderei de zerbi tutta la vita ma in questo momento sarebbe come buttarlo nella fossa dei leoni — Daniele (@isoh3I) September 15, 2022

Roberto De Zerbi è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Dalla sera del 14 settembre 2022 è il nuovo allenatore della Juventus FC dopo l'esonero di Massimiliano Allegri.

(pretendo di leggere questo comunicato entro un'ora) #JuveBenfica — Gaetano Scaffidi (@gaescaf) September 14, 2022

Vorrei ricordare che ci sono liberi De Zerbi, Tuchel e Zidane. L’imbarazzo della scelta. Se non ora quando? Ridiamo la Juventus al Calcio. #Juve #Allegri — Emanuele Marchioni (@aema83) September 14, 2022

De Zerbi è quindi un profilo gradito a molti tifosi bianconeri, anche se qualcuno lo reputa al momento poco compatibile visto il mercato fatto dalla Juve. C’è anche però chi lo ritiene una scommessa eccessiva, ma anche chi non lo ritiene adatto o comunque non pronto ad allenare la Juventus. Non bisogna poi scordare come il nome del tecnico bresciano sia nella lista della dirigenza del Brighton. Il club inglese deve sostituire Potter e sta pensando anche a De Zerbi come possibile sostituto. Vi abbiamo infatti raccontato del contatto in programma da remoto tra l’allenatore e il club inglese.

Secondo me De Zerbi gode di una considerazione un po’ eccessiva, in fondo ha allenato solo squadre di basso livello. Magari puó fare bene su panchine più importanti ed esigenti, non dico di no, ma è comunque tutto da verificare. Un po’ una scommessa insomma. — e.e (@ee24173417) September 15, 2022

se devi mandare via allegri per prendere de zerbi era meglio tenersi corradini — Andrea (@bonuccismo) September 14, 2022