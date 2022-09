Cuadrado ha già il sostituto: torna dopo dodici mesi

Il club spagnolo lo scarica, sta cercando il sostituto e la Juventus è pronta ad acquistarlo. Un affare da 20/25 milioni di euro

Anche nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, l’Atletico Madrid ha deciso di pescare in Italia per rafforzare la propria squadra. Lo aveva fatto in passato con Rodrigo de Paul, soffiandolo alla concorrenza dei grandi club di Serie A.

Nei mesi scorsi, i Colchoneros hanno messo le mani su Nahuel Molina, argentino classe 1998, messosi in luce, ancora una volta, con la maglia dell’Udinese.

Il giocatore aveva stupito tutti con prestazioni importanti, sia da terzino che da esterno di destra alto. In 37 partite in bianconero, tra Serie A e Coppa Italia, era riuscito a mettere a segno ben 8 goal e 5 assist.

Nahuel Molina è così diventato un punto fermo della Nazionale argentina, finendo, inoltre, nel mirino dei grandi club di Serie A. Ci ha pensato l’Inter, che temeva la partenza di Dumfries, ma soprattutto la Juventus. I bianconeri, però, non sono riusciti a liberarsi di Cuadrado e Molina è volato a Madrid.

L’Atletico lo ha acquistato per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. Ci ha puntato forte, decidendo di affidargli una maglia da titolare fin da subito. L’inizio della sua avventura con i Colchoneros, però, non è stata per nulla esaltante. Alla seconda giornata, infatti, è arrivata l’espulsione, nel ko contro il Villarreal.

Atletico Madrid, è già addio: ritorno di fiamma della Juve

Anche dopo essere rientrato dalla squalifica non ha convinto. Molina ha sofferto parecchio contro il Bayer Leverkusen e in Spagna sono sempre più convinti che la sua avventura all’Atletico potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. TodoFichajes riporta che Andrea Berta, dopo un colloquio con Gil Marin, avrebbe deciso di puntare sull’acquisto di un nuovo terzino destro, un titolare che possa offrire maggiori garanzie.

Per Nahuel Molina potrebbero così riaprirsi le porte della Serie A. Il giocatore continua ad essere particolarmente stimato in casa Juve e in estate le condizioni saranno diverse rispetto a qualche settimana fa. I bianconeri non avranno più da pagare il ricco contratto di Cuadrado e l’argentino potrebbe davvero prenderne il posto. Il prezzo? Difficile che l’Atletico decida di venderlo per meno di quanto è stato acquistato. Per 20/25 milioni di euro Molina potrebbe far ritorno in Italia, per vestire ancora il bianconero.