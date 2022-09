Zidane impossibile, scelta fatta per il nuovo allenatore della Juventus

Juventus in crisi ed allora l’esonero di Allegri diventa possibile: niente Zidane, scelto il nuovo tecnico della Juventus

Crisi senza fine per la Juventus che contro il Benfica ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in Champions League.

I bianconeri dovranno ora compiere una vera impresa per qualificarsi agli ottavi di finale, primo obiettivo stagionale per la squadra di Allegri che anche in campionato sta stentando molto con 4 pareggi e 2 vittorie in sei partite.

Proprio Allegri è finito nel mirino della critica per lo stentato inizio di stagione ed ora la sua posizione non è più così stabile. Tante le voci su un suo possibile addio e, anche se dalla società filtra silenzio al momento, la piazza ha già preso posizione: l’esonero è la scelta più saggia secondo gran parte dei tifosi. Allegri out, in tendenza ormai da ieri sera su Twitter, ma per fare spazio a chi? Il sogno bianconero è sicuramente Zinedine Zidane ma arrivare all’ex Real Madrid – che vuole aspettare la panchina della Francia – può essere impossibile ed allora occorre trovare un’alternativa. Proprio su questo è stato incentrato il sondaggio di Calciomercato.it: “In caso di esonero a chi affidereste la panchina della Juve se il sogno Zidane non fosse realizzabile?”

Calciomercato Juventus, Tuchel per il dopo Allegri: il sondaggio

Quattro le alternative proposte e il risultato è stato netto: è Thomas Tuchel, fresco esonerato dal Chelsea, il nome giusto per rilanciare la Juventus in caso di esonero di Massimiliano Allegri. Una scelta fatta da ben il 45,5% dei votanti con il secondo classificato staccato di nove punti. E’ De Zerbi ad essere finito subito dietro il tedesco con il 36,8% di preferenze.

Non trova grandi gradimenti, invece, il nome di Roberto Mancini, attuale commissario tecnico dell’Italia: per lui il 12,3% di voti. Ancora meno quelli che sono andati a Mauricio Pochettino. Attualmente libero, dopo aver terminato la sua esperienza al Paris Saint-Germain, l’allenatore argentino è indicato come il profilo giusto per il post Allegri soltanto dal 5,5%. L’orientamento sembra quindi essere abbastanza chiaro: se la Juventus dovesse davvero decidere di esonerare Allegri, il nome giusto per rilanciare il club bianconero è quello di Thomas Tuchel.