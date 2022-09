Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli che campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 14 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei quotidiani di settore dedicate alla due giorni di Champions League, con gli impegni delle squadre italiane in primo piano. La ‘Gazzetta dello Sport’ celebra il successo dell’Inter in casa del Viktoria Plzen per 2-0, che riscatta parzialmente il ko dell’esordio con il Bayern: “L’Inter è viva“. Parte superiore della pagina dedicata alle altre tre impegnate oggi. In sequenza, “Milan: Pioli contro la Dinamo insiste su Leao e Giroud“, “Napoli in Scozia cerca l’allungo buono“, “Juve: Allegri al bivio Benfica con Milik e i senatori. Di Maria gran riserva“. In taglio basso, la notizia sulla rivoluzione del fuorigioco: “Fuorigioco, si cambia. Sarà semi-automatico. In A decisioni più rapide dal prossimo mese“.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ apre con il successo dell’Inter in Repubblica Ceca: “Fa tutto Dzeko“, autore di un gol e un assist. Di lato, il punto sulle altre tre squadre impegnate oggi. Su Juventus-Benfica, “Allegri trova l’alibi alla Juve: non è decisiva“. Milan con novità di formazione con la Dinamo Zagabria: “De Ketelaere o Diaz: Pioli davanti al bivio“. Ecco invece la richiesta di Spalletti per i suoi azzurri: “Un Napoli sfacciato“. Salta poi la seconda panchina in Serie A: “Monza, ecco Palladino“.

L’apertura di ‘Tuttosport’ mette in evidenza l’impegno di stasera della Juventus, con un monito preciso: “L’unica cosa che conta VINCERE“. In alto, “Inter, missione compiuta“, per descrivere il successo nerazzurro di ieri. “Palladino, rialza il Monza” è l’appello di Berlusconi al nuovo tecnico dei brianzoli. Mentre il Torino pensa al mercato invernale: “Praet, ti aspetto“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 14 settembre

Champions protagonista anche nell’apertura odierna di ‘Sport’. Il quotidiano catalano si concentra sulla sconfitta di ieri sera del Barcellona contro il Bayern Monaco, un ko con tanti rimpianti: “Que pena“.

Anche in Inghilterra, la fa da padrona la Champions in prima pagina. Il ‘Mirror’ titola “Matip top“, celebrando la vittoria in extremis del Liverpool con l’Ajax grazie al gol del difensore. Male invece Conte e il Tottenham, sconfitti dallo Sporting a Lisbona: “Conte in fury at horrors“.