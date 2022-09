Juve-Benfica, UFFICIALI i convocati | Tre forfait e un recupero per Allegri

La Juventus ha diramato i convocati ufficiali per la sfida di Champions League contro il Benfica: due forfait e un recupero per Allegri

Questa sera alle ore 21 i bianconeri ospiteranno il Benfica per una sfida già dal sapore decisivo per il cammino in Champions League: dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain, alla compagine di Allegri occorre necessariamente un risultato positivo contro i portoghesi.

La Juventus sta vivendo un momento delicato in questo inizio di stagione, anche per i tanti infortuni che stanno affliggendo la rosa, con il gioco che non riesce a decollare e i risultati sempre più balbettanti. Proprio per questo motivo la partita di stasera potrebbe avere un ruolo chiave: una vittoria convincente potrebbe dare certezza e fiducia al gruppo di Allegri e dare slancio per una svolta. Al contrario, invece, si complicherebbe molto il cammino in Champions e la stagione inizierebbe a prendere una piega alquanto preoccupante. Il club piemontese ha reso noti i convocati ufficiali per il big match contro il Benfica di stasera: Allegri ne perde tre, ma recupera un uomo chiave.

Juve-Benfica, i convocati di Allegri | Recuperato e arruolato Di Maria

In tarda mattinata la Juventus, sui propri canali social, ha comunicato quali giocatori sono stati convocati ufficialmente da Massimiliano Allegri per la partita di Champions League. Erano nell’aria tre forfait, come ammesso anche dal tecnico livornese in conferenza stampa, ma ora sono ufficiali: Rabiot, Locatelli e Alex Sandro non riescono ad essere a disposizione per la sfida col Benfica. La notizia positiva, però, è quella del recupero di Angel Di Maria. Il ‘Fideo’, ex di giornata, sarà a disposizione di Allegri e potrà giocare almeno uno spezzone di partita.

La fantasia dell’argentino e le sue qualità tecniche sono indispensabili per la Juventus, che continua a faticare a creare occasioni pericolose in attacco. Oltre a Di Maria, Allegri ha convocato anche i giovani Garofani e Barbieri per la notte di coppa. Di seguito la lista completa dei convocati della Juventus per il Benfica:

I CONVOCATI DELLA JUVENTUS

Portieri: Pinsoglio, Perin, Garofani

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri

Centrocampisti: McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé