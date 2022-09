DIRETTA Champions League, Rangers-Napoli: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match di ‘Ibrox Park’ tra i Rangers di van Bronckhorst e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli fa visita ai Rangers in quel di Glasgow nel posticipo della seconda giornata del gruppo A di Champions League, in una gara non disputata ieri perché in Scozia si stava rendendo omaggio alla memoria della defunta regina Elisabetta II.

Dopo la grande vittoria nel primo turno contro il Liverpool testa di serie del girone, gli azzurri di Luciano Spalletti puntano ad ottenere un altro successo per tornare da soli in testa alla classifica e cominciare a mettere una seria ipoteca al passaggio agli ottavi di finale. Pur privi di Demme, Lozano e soprattutto Osimhen, i partenopei vogliono allungare la striscia di tre vittorie di fila tra Serie A e Champions iniziata contro la Lazio. Ma i Light Blues di Giovanni van Bronckhorst hanno intenzione di ribaltare i pronostici e centrare il risultato pieno dopo la brutta sconfitta all’esordio con l’Ajax, per riportare in totale equilibrio il gruppo. Si tratta di una sfida inedita tra le due squadre. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Ibrox Park’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Rangers-Napoli

RANGERS (4-2-3-1) – McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Davis, Lundstram; Jack, Arfield, Kent; Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

CLASSIFICA GRUPPO A: NAPOLI* punti 3, Liverpool 3, Ajax 3, Rangers* 0.

*una partita in meno