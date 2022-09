Solo un anno in Serie A: Klopp all’assalto

Il Liverpool guarda ai talenti della Serie A, ce n’è uno che ha impressionato Jurgen Klopp: i ‘Reds’ si fanno avanti

Non è stato un inizio di stagione facile per il Liverpool vice campione d’Europa e d’Inghilterra. I ‘Reds’ faticano a ritrovare il rendimento super della passata annata e stanno stentando non poco a trovare la quadra.

La squadra di Klopp, in campionato, ha raccolto fin qui, in sei giornate soltanto metà della posta in palio, con 9 punti su 18. Le difficoltà sono state confermate in toto ieri, con la gara contro l’Ajax molto tirata e scorbutica e risolta con il gol del 2-1 di Matip soltanto al minuto numero 89. Una vittoria fondamentale per evitare di complicare notevolmente il girone di Champions League, dopo la rotonda sconfitta incassata la settimana scorsa al ‘Maradona’ contro il Napoli. Il tecnico tedesco è al lavoro per far ritrovare lo smalto perduto ai suoi, ma sa anche che la sua squadra necessita, in prospettiva, di un rinnovamento soltanto iniziato nello scorso mercato estivo, con Darwin Nunez a prendere il posto di Mané in attacco. Klopp ha già delle richieste per la sua dirigenza e nel mirino ci sarebbe un potenziale top player in Serie A che lo ha colpito particolarmente.

Napoli, super Kvaratskhelia già sul taccuino delle big europee: Klopp stregato

Parliamo di Khvicha Kvaratskhelia, che a Fuorigrotta sette giorni fa ha messo a ferro e fuoco la difesa del Liverpool, scherzando letteralmente con i malcapitati Alexander-Arnold e Joe Gomez. I suoi guizzi hanno mandato in grande difficoltà la retroguardia dei ‘Reds’, nel tabellino figura l’assist per il 3-0 di Simeone ma anche tante altre giocate di grandissima fattura. Il georgiano, che ha messo a referto anche 4 reti e un assist nelle prime sei giornate di Serie A con il Napoli, si è già imposto all’attenzione degli addetti ai lavori di tutto il continente. Secondo ‘Todofichajes.com’, il Liverpool lo avrebbe già messo nella sua lista per la prossima stagione. Occhio anche a Real Madrid e Psg, che lo seguono con altrettanto interesse. Il Napoli sa che gli assalti delle big europee non tarderanno e deve provare a blindarlo, per evitare che la sua permanenza italiana si limiti a dodici mesi.