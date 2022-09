Calciomercato Juventus, spogliatoio contro e addio inevitabile

Con la società si era incrinato il rapporto da tempo, ma questa volta l’attaccante viene isolato anche dai compagni: occasione per Juventus e Milan

Notti di Champions in questi giorni per le squadre italiane. Dopo che l’Inter ieri ha vinto contro il Viktoria Plzen, questa sera è il turno di Juventus, Milan e Napoli.

Serate del genere sono spesso anche un’occasione per osservare nuovi possibili obiettivi per le prossime finestre di calciomercato. In particolare questa volta a essere chiamate in causa potrebbero essere la Juventus e il Milan. Entrambe le società infatti da tempo osservano con interesse il futuro di un attaccante in Spagna. Dopo la rottura con la società sarebbe arrivata anche quella definitiva con i compagni. Juventus e Milan potrebbero approfittarne. La situazione legata al futuro di Memphis Depay al Barcellona è sicuramente tra le più particolari. L’olandese nonostante un quarto d’ora giocato in Champions League e una partita da titolare in Liga, non fa più parte del progetto catalano. Inoltre il suo contratto scadrà nel 2023 con i blaugrana.

Depay isolato dai compagni: Juventus e Milan tornano sull’olandese

L’estate scorsa Depay è stato molto vicino alla Juventus, che alla fine però ha virato su Milik per i troppi cavilli e costi legati al passaggio dell’olandese. La situazione però dopo il calciomercato non è migliorata per Depay, anzi forse è anche peggiorata. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Depay sarebbe stato isolato anche dai compagni nel Barcellona. Dunque la situazione per l’attaccante olandese si fa sempre più complicata, con l’addio a gennaio che sembra essere una soluzione inevitabile.

Sulle sue tracce potrebbero esserci sempre la Juventus, come già detto molto vicina all’olandese in estate, e il Milan, che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo con un talento importante. Sarà importante anche per il Barcellona riuscire a cedere Depay a gennaio, vista la breve scadenza del contratto del calciatore. Altrimenti a giugno si aprirà l’occasione di acquistarlo a parametro zero, cosa su cui sicuramente Juventus, Milan e tutti i club interessati faranno leva per cercare di mettere a segno il colpo.