Vlahovic è già in vendita: “Mi piacerebbe al Bayern”

Dusan Vlahovic ha risentito dell’arrivo di Milik nella Juventus e non vive un periodo positivo. Subito in vendita: “Mi piacerebbe al Bayern”

La Juventus è chiamata a vincere in questa seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Di fronte c’è il Benfica, squadra con cui i bianconeri dovranno misurarsi per passare il turno. Per la squadra di Allegri servirà almeno una vittoria per essere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

La partita inizia subito alla grande per la Juventus, che riesce subito a trovare il vantaggio con il gol di Arkadiusz Milik. Chi invece continua a non convincere è Dusan Vlahovic, attaccante che fatica a trovare la via del gol su azione. I tifosi hanno già espresso la sentenza e mettono subito il bomber ex Fiorentina sul mercato.

Juventus-Benfica, tifosi scatenati sui social: “Vlahovic deve fare di più”

La Juventus è in vantaggio contro il Benfica in una partita fondamentale per i bianconeri nel cammino in questa Champions League. Infatti il testa a testa è con i portoghesi e vincere almeno un match tra andata e ritorno agevolerebbe sicuramente il passaggio agli ottavi di finale. Nella squadra di Allegri però c’è ancora chi continua a non convincere a pieno.

Infatti i tifosi sui social continuano a criticare Dusan Vlahovic, bomber che sta facendo fatica a trovare la via del gol negli ultimi tempi, soprattutto da quando è arrivato Arkadiusz Milik, che sicuramente ha inciso in maniera positiva nei bianconeri. Sui social c’è già chi metterebbe in vendita Vlahovic scrivendo: “Io lo vedrei bene al Bayern Monaco”. Altri invece vorrebbero una reazione da parte del bomber e scrivono: “Sveglia” oppure “Non sta vivendo un gran momento, ha chiaramente voglia ma sbaglia cose semplici, tocchi, movimenti, stop”.

Posso dirlo? Lo dico: mi piacerebbe vedere Vlahovic al Bayern. L’ho detto. — Valla_Tine_90 (@90Valla) September 14, 2022

Comunque Vlahovic non sta vivendo un gran momento, ha chiaramente voglia ma sbaglia cose semplici, tocchi, movimenti, stop. Boh… #Juventus #FinoAllaFine #JuveBenfica — JuventusOnly (@JuventusOnly) September 14, 2022

Vlahovic deve fare molto di più!!! — Stefano (@StefanoJuveDoc) September 14, 2022

Vlahovic 2 gol su punizione diretta e 1 su rigore.

Un solo gol su azione.

Non regge — Leonardo Zannini (@LeonardoZanna) September 14, 2022

Vlahovic 2 gol su punizione diretta e 1 su rigore.

Un solo gol su azione.

Non regge — Leonardo Zannini (@LeonardoZanna) September 14, 2022