Esonero Allegri e ultimo appello: qualcuno ha già “deciso”

Massimiliano Allegri è chiamato obbligatoriamente al riscatto dopo il pareggio in campionato tra Juventus e Salernitana

Con dieci punti ottenuti in sei partite, l’inizio di stagione della Juventus non è stato certamente quello sperato da Massimiliano Allegri la scorsa estate. Sebbene l’ottimo mercato svolto dalla dirigenza bianconera, risultati e prestazioni in campo faticano ancora ad arrivare.

Se l’allenatore da una parte gode della totale fiducia da parte del presidente Andrea Agnelli, dall’altra per i tifosi juventini la pazienza sembra essere finita. Questa sera, dopo l’amaro e polemico pareggio incassato nell’ultimo turno di campionato all’Allianz Stadium contro la Salernitana, la squadra di Allegri avrà l’opportunità di ritrovare la via della vittoria nel match di Champions League contro il Benfica.

Una partita che ancora non può certamente essere considerata decisiva a questo punto della competizione, ma che – dopo la sconfitta della prima giornata con il Paris Saint Germain – assume comunque un valore molto alto. Guai poi a sottovalutare l’avversario portoghese questa sera in visita allo Stadium, dopo la vittoria convincente nel primo match del girone di settimana scorsa per 2-0 contro il Maccabi Haifa.

Calciomercato Juve, esonero Allegri: i tifosi hanno già scelto

A creare ulteriori pressioni intorno al momento vissuto da Max Allegri in vista della partita di stasera, ci hanno pensato gli stessi tifosi della Juventus nel sondaggio lanciato questa mattina sui social di Calciomercato.it. In caso di sconfitta contro il Benfica, infatti, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale decisione dovrebbe prendere la dirigenza bianconera sul futuro dell’allenatore toscano.

Raccogliendo il 66% dei voti, l’opzione ‘Esonero a fine partita’ è stata quella più cliccata dai tifosi juventini. In caso di risultato negativo, dunque, il divorzio tra le parti sembra senza alcun dubbio l’ipotesi più quotata. Il 16% dei votanti preferirebbe invece dare ancora tempo al tecnico bianconero sino al termine della stagione e successivamente valutare quanto fatto durante l’annata.

Per chiudere con le ultime due ‘sentenze’ venute fuori dal sondaggio, ecco che per il 10% degli utenti l’esonero dovrebbe essere rinviato al termine della fase a gironi della Champions League, mentre solo l’8% ribadisce fiducia incondizionata ad Allegri.