Esonero Allegri e Zidane alla Juve, la risposta di Arrivabene diventa virale

Massimiliano Allegri ha attirato diverse critiche da inizio stagione. Ora le parole di Maurizio Arrivabene spiazzano tifosi e addetti ai lavori

Siamo solo a metà febbraio, eppure per molti è già tempi di primi bilanci, soprattutto in una stagione congestionata di impegni fin dal suo inizio per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar.

Per Massimiliano Allegri non c’è stato tanto tempo di sbagliare, prima di subire attacchi in massa da parte dei tifosi. La lunga scia delle critiche della scorsa stagione è proseguita anche dopo la pausa estiva e ha sempre gli stessi capi d’accusa. Innanzitutto, una squadra che, secondo molti tifosi, anche dopo la campagna di rafforzamento sul calciomercato, non riesce a esprimere un bel gioco. E poi un gruppo che, nonostante ciò, va a corrente alternata anche dal punto di vista dei risultati. Ormai è quasi scontato, prima e soprattutto dopo le partite della Vecchia Signora, che su Twitter vada in tendenza l’hashtag Allegri Out, a dimostrazione di come il tecnico livornese non sia più tanto benvoluto dai suoi stessi tifosi, anzi. L’ennesima dimostrazione è arrivata anche nelle ultime ore e questa volta a rispondere è stato direttamente Maurizio Arrivabene, spiazzando tutti.

Arrivabene risponde a un tifoso sull’esonero di Allegri e l’arrivo di Zidane

L’amministratore delegato della Juve oggi ha deciso di smorzare i toni con una battuta che ha suscitato una risata collettiva, ma potrebbe non esserci riuscito del tutto. Come mostra un video che ha iniziato a circolare in maniera virale su Twitter, tra i tanti tifosi che lo accerchiavano, c’è chi ha chiesto a gran voce l’esonero di Allegri. Arrivabene, con un sorriso sul volto e senza pensarci due volte, ha risposto: “Lo paghi tu quell’altro che viene…?”. Ma il tifoso, non pago, ha fatto il nome di Zinedine Zidane per la sostituzione. E, a quel punto, non ha più ricevuto altri responsi. Un siparietto che comunque non ha blindato Allegri sulla panchina della Juve, o comunque ha allontanato l’addio solo per ragioni economiche. E sicuramente se ne parlerà ancora tanto di quanto successo, anche se si tratta solo di uno scambio velocissimo di battute tra un tifoso e un dirigente, perché il partito che vorrebbe l’ex allenatore del Milan lontano da Torino ha ancora ampi consensi.