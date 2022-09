Sogno infranto: UFFICIALE il rinnovo fino al 2026

Si conclude una telenovela che stava appassionando molti tifosi, anche in Serie A: ora è ufficiale il rinnovo fino al 2026

Concluso il mercato i grandi club italiani ed esteri si sono messi al lavoro per risolvere tutte quelle questioni interne ancora in bilico: i giocatori in scadenza di contratto nel 2023 sono moltissimi e, in alcuni casi, rappresenterebbero anche una grandissima occasione. Uno dei più ambiti, in questo senso, ha appena siglato un rinnovo fino al 2026.

Niente da fare per tutte quelle squadre che stavano sperando di potersi giocare le proprie carte per ammaliare e convincere Gavi. Il talento classe 2004, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha deciso di restare a casa sua. Come annunciato dal Barcellona sui propri canali social ufficiali, Gavi ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà ai blaugrana fino al 2026. Un prolungamento importante, che mette sempre di più il gioiellino catalano al centro del progetto e lo allontana dalle mire degli avversari.

Calciomercato, UFFICIALE: Gavi ha rinnovato col Barcellona fino al 2026

Pablo Paez Gavira, meglio noto con il nome di Gavi è uno dei talenti più abbacinanti della new-generation: un prodotto della ‘Masia’ che seguirà una lunga tradizione di giocatori come Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Lionel Messi, e il più recente Ansu Fati. A soli 18 anni, poi, Gavi rappresenta già un elemento chiave anche della nazionale spagnola guidata da Luis Enrique. Con il club catalano ha già collezionato 54 presenze, arricchendole anche con 2 reti e 6 assist: insomma, un predestinato in tutto e per tutto che ora è anche blindato da un super-contratto.

Diverse società negli ultimi mesi si erano avvicinati a lui, per comprendere se ci fosse la possibilità di poterlo ingaggiare a parametro zero. Molti club di Premier League, il Bayern Monaco e anche la Juventus hanno sondato il terreno, ma la volontà del giocatore e del suo entourage è sempre stata chiara: continuare il processo di crescita in blaugrana. Una decisione in cui ha influito anche Xavi, che ha mostrato di puntare su Gavi e di credere molto nel suo talento. Il contratto fino al 2026 sigilla un legame che promette di regalare grandi gioie a tifosi e appassionati.