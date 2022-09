Fuori dai piani, anche la Juventus è pronta per il clamoroso ritorno

Xavi non sembra fare pieno affidamento su di lui ed allora la prospettiva di un addio anticipato non è così remoto: possibile ritorno in Serie A

Una scelta sulla quale iniziano a spuntare i primi dubbi. Franck Kessie quando ha deciso di dire addio al Milan, tutto si aspettava tranne che i primi mesi al Barcellona fossero così complicati.

Il centrocampista ivoriano è approdato in blaugrana a parametro zero eppure ha dovuto aspettare diverse settimane prima che il suo contratto fosse depositato. Colpa della situazione economica del club e della normativa presente nella Liga che fissa un tetto alle spese per gli ingaggi. Quando questa situazione si è risolta, per Kessie c’è stato il confronto con le scelte di Xavi e, anche in questo caso, tutto si può dire tranne che sta andando come il 24enne si aspettava.

I numeri chiariscono meglio di ogni altra cosa il momento che sta vivendo Kessie: minuti giocati 128, una sola apparizione da titolare (in Champions contro il Viktoria Plzen) e due match senza mai scendere in campo. Il tecnico dei catalani non sembra contare su di lui, almeno per il momento, e a dimostrarlo la scelta fatta ieri contro il Bayern Monaco. Non solo Kessie è rimasto per 80 minuti in panchina ma prima di lui è stato fatto entrare de Jong che fino a qualche settimana fa era sul piede di partenza.

Calciomercato Juve, Inter e Milan: occhio alla situazione Kessie

Una situazione, ovviamente, da monitorare quella di Kessie che potrebbe diventare anche un’occasione da cogliere. Se davvero Xavi dovesse non puntare su di lui, tra gennaio e la prossima estate, per il centrocampista l’addio potrebbe diventare una ipotesi da prendere in considerazione.

Del resto, il Barça per eventuali nuovi arrivi deve comunque liberare massa salariale. Inoltre, dovesse continuare a non avere grande spazio, Kessie potrebbe non accettare di buon grado la situazione ed allora il suo nome diventerebbe appetibile anche le italiane. La Juventus potrebbe rifletterci per la prossima stagione, Inter e (clamorosamente) Milan potrebbero provare ad approfittarne. Tutto però ad una condizione: che il calciatore accetti di rivedere al ribasso il suo ingaggio. Una semplice suggestione e sarà il campo a dire se diventerà qualcosa di più o finirà semplicemente nel dimenticatoio.