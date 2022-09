Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli che campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 13 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il caos VAR regna ancora sovrano sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola in questo modo: “Lo SVARione”, ricordando anche che “il gol della Juve era regolare”. Poi spazio al match di questa sera dei nerazzurri in Champions League: “Inter tutto su Lautaro“. Non manca un riferimento alla vittoria dei giallorossi: “Joya Roma“.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ dedica il proprio titolo a quanto successo in Juve-Salernitana e alla nota dell’AIA: “Il VAR è cieco”. Il sottotitolo spiega la situazione in maniera più completa: ‘Gli arbitri: “Noi senza le immagini del gol regolare di Milik”‘. Spazio anche alla squadra di Mourinho: “Dybala è uno spettacolo, Roma in zona Champions”.

La prima pagina di ‘Tuttosport’ non si distanzia dalle altre: “VARgnogna”, a dimostrazione di quanto ci porteremo dietro quanto successo domenica sera all’Allianz Stadium. Gli altri titoli di giornata sono: “Inzaghi a Plzen, Viktoria o guai”; “Juric al Fila! Ha già battuto la polmonite”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 13 settembre

Facciamo un giro anche nella rassegna stampa estera con la prima di ‘Sport’, che dedica la prima pagina a Robert Lewandowski: “A cambiar la historia”, alle ore 21 infatti c’è Bayern Monaco-Barcellona. Spazio anche al trionfo di Alcaraz negli US Open: “Numero 1”. A soli 19 anni lo spagnolo ha già vinto il suo primo grande slam, confermandosi come il talento più splendente della new-generation.

Andando in Francia con L'Equipe, poi, troviamo questa prima pagina: "Lyon accuse Le Coup". Gli altri titoli di giornata sul quotidiano francese sono: "Les tireurs de l'ouest"; "Dupont, le rentree de la classe"; "Evenepoel, un Belge roi d'Espagne"; "Les Bleus face a la sensation italienne".