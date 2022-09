Record negativo per la Juve: la classifica degli interventi Var

La clamorosa situazione che ha riguardato Juventus-Salernitana è solo l’ultima di una lunga serie di polemiche. Neanche l’introduzione del Var ha alleviato i malumori arbitrali: ecco la classifica degli interventi che hanno rovesciato favorevolmente e sfavorevolmente la decisione di campo

Nell’ultimo fine settimana sono tornate forti e chiare le polemiche arbitrali con particolare riferimento all’utilizzo del Var. Dagli sfoghi della domenica pomeriggio di Lecce e Fiorentina fino al parapiglia finale di Juventus-Salernitana con il caso del gol annullato a Milik che ha lasciato una infinita coda di polemiche per la posizione di Candreva non ravvisata nelle immagini a disposizione del Var. Una situazione che ha anche portato ad un comunicato con intento chiarificatore da parte dell’Aia.

Weekend quindi da dimenticare complessivamente per gli arbitri e per l’utilizzo del Var, che fu introdotto proprio per ridurre il numero di errori e polemiche.

Var, la classifica degli interventi: per la Juventus è record negativo

Dalla sua introduzione nel calcio italiano nel 2017 il Var ha evidentemente rivoluzionato il modo di interpretare l’arbitraggio, eppure le polemiche continuano a non mancare. A tal proposito la ‘Repubblica’ ha snocciolato una di classifica in cui vengono evidenziati il numero di interventi che hanno cambiato una decisione arbitrale a favore e contro le varie squadre rispetto alla scelta iniziale.

Numeri alla mano gli interventi del Var a ‘sfavore’ dei bianconeri sono stati addirittura 44, la più sfortunata in questo senso, contro le 23 review che invece hanno cambiato una decisione in modo positivo per la Juventus. 33 a favore e 26 contro l’Inter, mentre la Roma ha avuto 28 chiamate a favore e 29 contro, il Milan 35 positive e 32 negative mentre ottimo il bilancio del Napoli con 41 e 22.

Un rapporto quindi non proprio d’amore quello tra la Juventus e il Var che torna chiaramente di moda dopo un weekend ricco di polemiche. Uno strumento che però al netto di tutto ha comunque contribuito a ridurre il numero di errori degli ultimi anni.

La classifica completa riguardante gli interventi del Var:

Squadra / a favore / contro

Juventus / 23 / 44

Inter / 33 / 26

Milan / 35 / 32

Napoli / 41 / 22

Roma / 28 / 29

Lazio / 37 / 28

Atalanta / 33 / 27

Bologna / 19 / 28

Fiorentina / 37 / 21

Sassuolo / 31 / 40

Sampdoria / 32 / 32

Torino / 25 / 31

Udinese / 25 / 35