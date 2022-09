Niente Serie A, lo svincolato resta in Francia

Niente colpo a parametro zero per la Serie A, il giocatore è pronto a firmare un nuovo contratto in Francia

Era uno dei giocatori rimasti ancora svincolati, ma presto potrebbe trovare una nuova squadra. Rimasto senza contratto dopo aver lasciato il Lille con cui ha ottenuto, oltre 100 presenze, anche una Ligue 1 e una Supercoppa di Francia (sua la rete della vittoria), Xeka si appresta a diventare un nuovo giocatore del Rennes.

Il centrocampista portoghese era stato accostato anche ad alcune squadre di Serie A, in particolare al Monza. I brianzoli hanno infatti studiato con attenzione il suo profilo, anche negli ultimi giorni di mercato, stuzzicati dalla possibilità di ingaggiare un giocatore d’esperienza e di livello a parametro zero. Galliani e la dirigenza biancorossa, però, non hanno però mai affondato davvero il colpo ed ora per Xeka si (ri)aprono le porte della Ligue 1.

Dopo l’esperienza al Lille, il classe 1994 è pronto a firmare per il Rennes, come sottolinea ‘Footmercato’. I bretoni, alla caccia di un centrocampista dopo il grave infortunio occorso a Santamaria, che dovrà stare fermo per diversi mesi, hanno individuato nel lusitano il nome giusto per la propria mediana. Lo stesso tecnico Genesio ha sottolineato come molto probabilmente la società si fionderà sul mercato per acquistare un centrocampista. Il portoghese, a questo punto, sarebbe l’indiziato numero uno e presto il club transalpino potrebbe quindi lanciare la sua offensiva.