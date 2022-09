Clausola shock nel contratto di Mbappé: addio più vicino

Arrivano importanti novità dalla Francia sul rinnovo di Kylian Mbappé con il PSG: clausola a sorpresa e l’addio è più vicino

Dopo essere stato inseguito a lungo dal Real Madrid, Kylian Mbappé ha deciso di restare a Parigi siglando un contratto multi-milionario con il PSG: una decisione che ha sorpreso e anche fatto innervosire le ‘Merengues’, che si sono sentiti rifiutare.

Il prolungamento con il Paris Saint-Germain è arrivato anche, e soprattutto, grazie al lavoro del presidente Al-Khelaifi che ha garantito al fuoriclasse francese un ingaggio record a livello globale. Oltre alle cifre da capogiro che guadagnerà l’ex Monaco nei prossimi anni a Parigi, gli è stato concesso anche un potere piuttosto importante nelle principali decisioni della società a livello sportivo. Questo inizio di stagione, sotto la guida di Galtier, è parecchio positivo ma occorre un ulteriore crescita ai parigini per ambire alla Champions League. Inoltre, dalla Francia, nella giornata di oggi arrivano importanti indiscrezioni sull’esistenza di una clausola che riaprirebbe le porte del Real Madrid a Mbappé prima del previsto.

Calciomercato, clausola shock per Mbappé | Può liberarsi a zero nel 2024

Non sono per niente banali le notizie che arrivano nella giornata di oggi dalla Francia e che coinvolgono Kylian Mbappé. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de ‘L’Equipe’, infatti, il francese non avrebbe rinnovato col Paris Saint-Germain fino al 2025: il prolungamento di contratto sarebbe fino al 2024, con un opzione per il 2025 esercitabile dal giocatore. Ecco, un elemento che cambierebbe in maniera piuttosto importante lo scenario legato al futuro del classe ’99.

Attenzione, quindi, che Mbappé potrebbe liberarsi a parametro zero già nel 2024 ed essere nuovamente nella miglior posizione possibile: quella di scatenare un’asta internazionale al rialzo per la propria firma. Proprio come successo questa estate, cosa che gli ha garantito il contratto extra-lusso che ora lo lega al Paris Saint-Germain. Una notizia che, come contraltare, mette in luce ancora una volta come il club parigino sia sceso a compromessi e abbia accettato in maniera totale tutte le condizioni dettate dal giocatore e dal suo entourage. In tutto questo, il Real Madrid resta in agguato e per riprovarci con Mbappé dovrà aspettare solamente fino al 2024.