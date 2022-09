Juventus ko: firma per due anni

Durante tutto l’arco della finestra di mercato estiva Houssem Aouar sembrava destinato a dover partire e lasciare quindi il suo Lione. Accostato alla Juventus ora le cose potrebbero cambiare

La Juventus nelle ultime ore è finita al centro delle polemiche e dei discorsi generali dopo il pareggio casalingo in rimonta contro la Salernitana sia per il gioco espresso, ancora una volta deficitario, che per quanto accaduto dal punto di vista arbitrale nel finale con il gol annullato a Milik. Al netto del Var e di tutto ciò che ne ha conseguito, il club bianconero dovrà porre rimedio ad una serie di prestazioni tutt’altro che convincenti e che ad oggi vedono la squadra di Allegri capace di vincere solamente due delle sette gare ufficiali, tra coppa e campionato, giocate finora.

Il mercato ha portato in dote diversi nuovi elementi, alcuni dei quali ai box per infortunio, ed altri ne sarebbero potuti arrivare. Si è parlato anche di Houssem Aouar, centrocampista francese che è sembrato in uscita dal Lione per tutta l’estate, salvo poi restare ancora all’OL.

Calciomercato Juventus, il Lione pensa al rinnovo di Aouar: la situazione

Il classe 1998 aveva stregato i bianconeri negli anni scorsi in Champions League ma ciononostante non c’è mai stato nulla da fare. Nell’ultima finestra di mercato estiva Aouar sembrava destinato a cambiare maglia in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2023 ed in generale alla luce di un ciclo transalpino con la società di Aulas che sembrava giunto al capolinea.

Il numero 8 peraltro fin qui ha giocato solamente una partita in stagione ma ora a mercato finito appare molto concentrato sull’annata col Lione. Il calciatore sembra infatti aver impressionato in allenamento per il suo atteggiamento, e si candida nuovamente ad entrare nell’undici del tecnico Peter Bosz che ne apprezza il comportamento. Aouar andrebbe così a rinforzare un reparto in cui peraltro l’allenatore non ha ancora trovato la giusta quadra. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato’ potrebbe così cambiare anche il futuro del calciatore: il presidente Aulas avrebbe intenzione di convincerlo a rinnovare con un nuovo accordo biennale per evitare di perderlo a zero, con buona pace delle squadre che lo osservano, Juventus compresa.