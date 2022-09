TV PLAY | Nuova bufera su Juve-Salernitana: “C’è un altro gol in dubbio”

Non si placano le polemiche per Juventus-Salernitana, dopo il gol annullato a Milik nuovi dubbi su un’altra rete convalidata

E’ stato un errore piuttosto grave quello commesso ieri sera dalla squadra arbitrale in occasione delle rete annullata a Milik per presunto fuorigioco di Bonucci. Come spiegato anche dall’Aia, infatti, nei minuti finali di Juventus-Salernitana in sala Var non sono arrivate le immagini in cui veniva fuori chiaramente la posizione di Candreva a tenere in gioco il centrale bianconero.

Episodio che è stato ampiamente discusso questo pomeriggio su Calciomercato.it in onda su TvPlay con il giornalista Franco Leonetti: “Sto guardando i social, ci sono immagini riprese da telefonini che sono perfettamente in asse. L’errore è clamoroso, gli arbitri potevano fare molto di più. E’ una svista inaccettabile e che rischia di minare certe sicurezze. Sono sempre stato pro Var, ero alla conferenza stampa di Rosetti per il lancio dello strumento cinque anni fa. Questo episodio è pericolosissimo perché tutti i tifosi dovrebbero sentirsi chiamati in causa. Perché se il Var non è la sentenza definitiva è un problema. Se c’è un mezzo tecnologico che funziona allo stesso modo in tutto il mondo vanno messe delle garanzie, tipo una telecamera capace di riprendere tutta la zona dell’area. Stiamo parlando di una situazione inammissibile, poi sul tecnico non entro perché ci sarebbe da parlare della partita della Juventus e sarebbero considerazioni negative. Il fuorigioco è stato molto cervellotico e bisognerebbe poi sondare altri aspetti, l’arbitro dà il gol, il Var lo richiama e lo induce in errore. Questo è un episodio che rischia di minare veramente le certezze che avevamo”.

Juventus-Salernitana, dubbi sul gol di Candreva: “Sono perplesso”

Leonetti ha evidenziato però anche un episodio su cui il Var era effettivamente intervenuto senza però correggere la scelta dell’arbitro: “Ho dubbi anche sul gol segnato da Candreva, il Var l’ha rivista ma io continuo a essere perplesso sulla decisione presa. Il Var dovrebbe risolvere il 99,9% dei dubbi, a me sembra che in certe situazioni purtroppo crei delle situazioni che invece vanno a scapito del calcio. Il problema delle immagini mancanti ora crea qualche dubbio anche per esempio sul fallo di mano dove il gol viene assegnato proprio per mancanza di un’immagine chiara. Questo è un problema che credo chi ha introdotto il Var doveva risolvere già inizialmente, il caso di ieri sera sarà spartiacque. Spero che porti a migliorare lo strumento. Però ho qualche dubbio”.