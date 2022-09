Calciomercato Juve, Allegri ha la strada spianata per il nuovo terzino

La Juve pensa già al calciomercato di gennaio, alla ricerca dei nomi migliori per le esigenze di Massimiliano Allegri. Arriva il via libera per il colpo

La Juve è reduce da un pareggio fatto di rabbia e polemiche contro la Salernitana in casa. Un 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca per i bianconeri e per diversi motivi.

La Vecchia Signora, infatti, è stata bloccata dall’ottima prestazione dei campani nel primo tempo, tanto che all’Allianz Stadium si è andati a riposo con il risultato di 0-2. Nella ripresa, è arrivata la reazione dei bianconeri, ma la rimonta non è stata completata, con il VAR che si è messo in mezzo e la vera e propria bufera delle ultime ore. Tornando al calciomercato, però, anche in queste prime giornate, si è vista chiaramente la necessità di un nuovo terzino sinistro. Alex Sandro non sembra più quello degli anni migliori e poi c’è un’occasione che si sta presentando all’orizzonte e che la Vecchia Signora potrebbe presto sfruttare. Stiamo parlando di Alejandro Grimaldo.

Calciomercato, la Juve non molla la presa per Grimaldo

Il contratto del terzino spagnolo scadrà a giugno del 2023. Rui Costa nelle ultime ore si è detto ottimista sulla sua permanenza, precisando che l’importante è che giochi bene, nonostante sia in scadenza. La sensazione è comunque che i portoghesi non possano permettersi follie per un calciatore che già adesso costa 4 milioni l’anno. Anche perché il debito accumulato è di 35 milioni di euro. Inoltre, il ritorno al Barcellona appare sempre più difficile per il calciatore, con Xavi che è coperto in quel ruolo e non ha intenzione di riportarlo a casa.

Secondo TuttoSport, allora, la Juve inizierebbe a mettere insieme i tasselli per il grande colpo a sinistra che serve ad Allegri. Un colpo, di cui vi abbiamo già parlato negli scorsi giorni, e che aumenterebbe ulteriormente il potenziale offensivo dei bianconeri sulla fascia sinistra. La catena con Filip Kostic promette assist a ripetizione e spinta costante e anche il rientro di Federico Chiesa potrebbe costituire un fattore decisivo, dato che i suoi accentramenti lascerebbero campo libero alla spinta di Grimaldo. Ma ancora è presto, anche se da gennaio Grimaldo potrà accordarsi con chi vuole.