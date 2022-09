Bologna, adesso è UFFICIALE: ecco il sostituto di Mihajlovic

Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, il Bologna ha battuto la Fiorentina e adesso ha anche un nuovo allenatore: ecco l’annuncio ufficiale

La vittoria ottenuta contro la Fiorentina ieri pomeriggio, 2-1 il risultato finale raggiunto in rimonta (vantaggio ospite con Martinez Quarta) grazie ai gol degli attaccanti Musa Barrow e Marko Arnautovic, è la prima di questo campionato di Serie A 2022/2023.

Tre punti da dedicare all’ormai ex allenatore Sinisa Mihajlovic, esonerato nel corso della scorsa settimana dalla società rossoblu. E l’indiziato numero uno per prendere il suo posto è sempre stato l’ex trainer dello Spezia, Thiago Motta. Conclusa l’esperienza in Liguria, decisamente sopra la sufficienza con una tranquilla salvezza conquistata senza poter fare mercato, l’italo-brasiliano era in cerca di una nuova e stimolante avventura. Si era parlato, addirittura, anche di una flebile possibilità che portava all’Inter, in caso di separazione con Simone Inzaghi, con Motta che è stato uno dei protagonisti in campo del Triplete targato José Mourinho.

Adesso, però, è tempo di iniziare una nuova avventura col Bologna che lo ha ufficialmente annunciato: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Thiago Motta, nato a Sao Bernardo do Campo (BRA) il 28/8/1982, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024“. Reso noto anche lo staff che lo accompagnerà in questa esperienza sulla panchina del club guidato dal presidente Joey Saputo: l’allenatore in seconda sarà Alexandre Hugeux, mentre i collaboratori tecnici rispondono al nome di Alessandro Colasante, Simon Colinet, Alfred Dossou-Yovo, Flavio Garcia e Iago Lozano. A curare la parte atletica saranno Paolo Aiello e Nicolò Prandelli.