Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli che campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 11 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Grande spazio va ovviamente alle partite di Serie A che si sono disputate ieri e che hanno visto vincere le tre big scese in campo. Napoli, Inter e Milan hanno portato a casa tre punti preziosi al termine di gare molto equilibrate con tutte vittorie di misure. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre proprio con i rossoneri: “Testa Milan” è il titolo di apertura con ‘Pioli torna primo in classifica’. “C’è anche Spalletti in vetta con i rossoneri grazie al gol di Raspadori” si legge ancora sulla Rosea che dedica il taglio alto alla vittoria nerazzurra contro il Torino: “L’Inter respira”. Immancabile il riferimento alla Juventus con “il piano della rimonta” ma anche una brutta notizia: “Slitta il rientro di Chiesa“. E non manca lo spazio per la F1 con “Monza sogna” e Leclerc in pole.

Sul ‘Corriere dello Sport’ vengono evidenziate le vittorie “A muso corto” delle tre big e si dà appuntamento allo scontro diretto tra Milan e Napoli di domenica prossima. Poi c’è Allegri che “adesso vuole una Juve antipatica” e lancia dal primo minuto Kean, Miretti e Fagioli. Infine, ‘TuttoSport’: “Juve, non c’è più il PSG” titola il quotidiano piemontese in prima pagina dove viene sottolineata anche la bella prestazione del Torino (“Toro dal sogno alla beffa”. Infine, la F1: “Ferrari, almeno a Monza”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri dell’11 settembre

Dall’Italia all’estero con alcune delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. In Spagna, ‘Sport’ si sofferma sulla vittoria del Barcellona (“Otra Goleada”) e sul malore del tifoso che ha portato alla sospensione del match per un’ora. Titolo su Hazard, cui toccherà il compito di sostituire l’infortunato Benzema nel Real Madrid.

In Francia, invece, ‘L’Equipe’ dedica l’apertura al Marsiglia che batte 2-1 il Lille e tiene il passo del Psg: “Droit davant” il titolo del quotidiano sportivo transalpino.