UFFICIALE il rinvio del match di Champions: ecco la nuova data

Decisione definitiva, è stata ufficialmente rinviata la partita di Champions League di una squadra italiana: ecco la nuova data del match

Era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arriva l’ufficialità che conferma la decisione definitiva. Il match di Champions League tra Glasgow Rangers e Napoli è stato ufficialmente rinviato dall’Uefa.

“Rangers FC oggi può confermare che la prossima partita di UEFA Champions League con l’SSC Napoli a Ibrox è stata riprogrammata per mercoledì 14 settembre alle ore 20:00“, questo l’annuncio rilasciato dai Rangers poco fa sul proprio profilo Twitter. Il club scozzese, sul proprio sito, spiega la motivazione del rinvio: “Ciò è dovuto alle gravi limitazioni alle risorse di polizia e alle sfide organizzative legate agli eventi in corso che circondano la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

I Rangers, naturalmente, riconoscono che questo cambio di data darà disagio ad un certo numero di nostri fedeli sostenitori e i rimborsi saranno disponibili per coloro che non possono partecipare alla partita. Inoltre, nessun tifoso in trasferta sarà presente alla partita, il che consente al club di rendere disponibili biglietti aggiuntivi ai membri MyGers come priorità“.

Champions, rinviata Rangers-Napoli: decisione UFFICIALE

Si legge, poi, nel comunicato dei Rangers: “La UEFA ha anche confermato che, per una questione di integrità sportiva, nessun tifoso dei Rangers sarà autorizzato a partecipare alla partita di ritorno a Napoli. Anche la partita della UEFA Youth League con il Napoli a Firhill è stata rinviata di 24 ore e si giocherà alle 14:00 di mercoledì. Il club può solo scusarsi per qualsiasi inconveniente causato dalle circostanze più uniche e tristi che sono al di fuori del nostro controllo“.

Dunque, gli uomini di Luciano Spalletti dovranno attendere un giorno in più del previsto per rimettersi alla prova nella massima competizione europea. Il percorso in Europa è cominciato nel migliore dei modi, sorprendendo praticamente tutti. Il Napoli, infatti, è riuscito nell’impresa di abbattere il Liverpool targato klopp al Maradona, andando a segno ben quattro volte durante la gara. Una prestazione sontuosa (l’unica tra le italiane), che ha aumentato di molto la fiducia nell’ambiente per il prosieguo del cammino.