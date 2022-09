“Fuori immediatamente”. Furia bianconera, lo ‘cacciano’ all’intervallo

Grandi difficoltà per la Juventus contro la Salernitana e una bocciatura totale e definitiva, il bianconero nell’occhio del ciclone

Juventus in campo nel posticipo domenicale contro la Salernitana, una gara che nel prepartita il tecnico bianconero Massimiliano Allegri aveva invitato a non sottovalutare. E infatti le difficoltà per i bianconeri (in divisa rosa per l’occasione) sono evidenti e confermano come la Vecchia Signora fatichi decisamente a decollare in questo inizio di stagione.

Una Juventus che patisce nettamente l’organizzazione dei granata allenati da Nicola, compatti e stretti in campo e che concedono pochissimi spazi, oltretutto con le idee chiarissime quando possono risalire e ripartire in contropiede. Pochi lampi per gli uomini di Allegri, che principalmente portano la firma del sempre più promettente Miretti, per il resto in molti sono sottotono. E non sorprende dunque, all’intervallo, o perlomeno sorprende fino a un certo punto, che in vantaggio ci siano i campani per 2-0, grazie alla rete realizzata al 18esimo minuto da Antonio Candreva in tap in sotto porta su assist di Mazzocchi e al rigore realizzato nel recupero da Piatek. E sui social infuriano le polemiche per la prestazione in generale della Juventus, ma anche su quelle dei singoli che lasciano a dir poco sconcertati, con lo Stadium a fischiare in maniera impietosa.

Juventus-Salernitana, Cuadrado flop totale: “Cos’altro deve fare per finire in panchina? Ormai è improponibile”

Al centro della bufera, c’è Juan Cuadrado, che sul gol della Salernitana è stato protagonista di uno svarione clamoroso che ha lasciato strada libera a Mazzocchi per puntare l’area. Anche altri gli errori compiuti dal colombiano, che in questo inizio di stagione conferma una nettissima involuzione e uno stato di forma deficitario. In molti, tra i tifosi bianconeri che commentano la gara sui social, sono concordi nel ritenere come il suo tempo sia ormai concluso e che debba essere destinato alla panchina. “Improponibile” e “ormai è un ex giocatore” sono alcuni dei messaggi che vengono riproposti più spesso. Le critiche non mancano però anche per altri giocatori come Moise Kean e Filip Kostic, autori a propria volta di una prova estremamente negativa fino a questo momento del match. Ecco alcuni dei tweet più polemici:

Lo adoro, è un giocatore fantastico, uno dei principali protagonisti del nostro irripetibile ciclo di vittorie. Però ormai bisogna ammettere la verità: #Cuadrado è diventato improponibile. Soprattutto da terzino. Persino contro la Salernitana in casa.#JuveSalernitana — Alessandro Martorana (@AlexTheLondoner) September 11, 2022

Ma vi ricordate questa estate gli indignati per l’eventuale cessione di #cuadrado ?#JuveSalernitana — Carlo Vocale (@VocaleCarlo) September 11, 2022

#cuadrado non doveva essere in campo. Lo sapevamo tutti. E invece c'è. E purtroppo si vede.#JuveSalernitana — Paul Thomas More (@ThomasMore73) September 11, 2022

#cuadrado non deve più giocare, quest'anno non sta capendo nulla in nessuna partita.

2 errori da matita rossa in 20 minuti#JuveSalernitana — ilGobboIncazzato (@ferrillo18) September 11, 2022

Mi dispiace dirlo perché è stato tanti anni fondamentale ma #Cuadrado è un ex giocatore e non deve più giocare. Una parta 2 partite 3 ma quando sono tutte il segno mi sembra evidente. Stasera 2 giocate, un contropiede ed un goal. Basta. #JuveSalernitana — Nino (@Bninformatica) September 11, 2022

Cos'altro deve fare #Cuadrado per essere spedito senza tempo in panchina? #JuveSalernitana — Vincenzo Pastore (@VincePastore) September 11, 2022

Ma possibile che l'impresentabilità di Cuadrado non sia evidente alla Continassa? — Roberto Pavanello (@robypava) September 11, 2022