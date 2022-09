La richiesta cambia tutto: la Juventus può prenderlo gratis

La Juventus deve intervenire sulle corsie difensive: primi contatti e arriva la richiesta che può cambiare le carte in tavola

La Juventus è impegnata questa sera contro la Salernitana in un match da vincere a tutti i costi. I bianconeri, attualmente lontani cinque punti dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan e quattro dall’Atalanta.

La squadra di Allegri ha avuto risultati altalenanti fin qui e sono reduci dalla sconfitta Champions contro il Paris Saint-Germain. Un ko che però ha dato fiducia alla Juve che, soprattutto nella ripresa, è riuscita a tenere testa alla corazzata guidata da Galtier. Certo per i bianconeri ora serve un cambio di passo, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati, per poter arrivare poi a gennaio ancora in corsa su tutti i fronti. Proprio gennaio può essere mese importante perché si riapre il mercato e la società potrà andare a coprire le falle emerse durante la stagione. Una appare evidente ed è probabile che tra mercato invernale e quello estivo venga colmata. Si tratta della necessità di aumentare il numero di alternative sulla corsie esterne difensive e in particolare sul versante mancino.

Calciomercato Juventus, le ultime su Grimaldo

Proprio a sinistra c’è Alex Sandro, contratto in scadenza nel 2023, e la sensazione che il suo ciclo alla Juventus sia ormai concluso. Ecco allora che la dirigenza si sta guardando intorno e tra gli obiettivi è segnalato da tempo Alejandro Grimaldo. Classe 1995, terzino spagnolo, è anche lui in scadenza di contratto con il Benfica.

Il club portoghese però sembra poco propenso a lasciarlo partire e sta provando a convincerlo a rinnovare il contratto. Stando a quanto riferito dal giornalista portoghese Bruno Andrade alla ‘CNN’ portoghese, ci sarebbero stati dei contatti tra il Benfica e l’entourage del calciatore per valutare la possibilità di prolungare l’attuale accordo. Da parte di Grimaldo non sarebbe arrivata una chiusura netta, ma la richiesta del calciatore dal punto di vista economico è importante: 3,5 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus alla firma. Un aumento considerevole rispetto all’attuale ingaggio che si aggira sui due milioni di euro. Difficile che il club lusitano accetti questa richiesta anche perché l’obiettivo di Rui Costa è ridurre il monte ingaggio. Ed allora Grimaldo può diventare davvero un’occasione per la Juve.