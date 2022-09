Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 10 settembre, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Inizia il weekend e le aperture dei principali quotidiani italiani non possono che essere incentrate sulla sesta giornata di campionato. Il Corriere dello Sport titola con ‘ScaldaNapoli’ per presentare il match tra Napoli e Spezia che aprirà la giornata, sottolineando la presenza di Raspadori al posto dell’infortunato Osimhen. Inevitabile anche la parte dedicata al rinvio dei match di Premier League col titolo ‘Il dolore ferma la Premier’. Inevitabile poi dedicare una sezione al Gran Premio di Monza che andrà in scena domenica e dove la Ferrari cercherà di tornare al successo. Il titolo dedicato alla Formula 1 recita “Monza, la Ferrari fa squadra”.

‘La Gazzetta dello Sport’ si sofferma invece sul rinnovo di Sandro Tonali fino al 2027 titolando “Tonali Amore Milan’. Apertura anche sulla sfida tra Inter e Torino di oggi con titolo “Inter e Toro chi si fa avanti”. Infine ‘Tuttosport’ dedica la sua apertura alla presentazione di Leandro Paredes con titolo “Paredes verticale”. Altra sfida in primo piano è sempre quella tra Inter e Torino e la vicenda societaria nerazzurra con il titolo “Vlasic agita Inzaghi e l’Inter ha un compratore”. Nella parte inferiore del quotidiano un titolo dedicato anche alla convocazione di Bremer col Brasile e il definitivo addio alla Nazionale italiana: “Il Brasile chiama Bremer per toglierlo a Mancini”

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 10 settembre

Vi proponiamo anche le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi esteri, in questo caso lo spagnolo ‘As’ e l’inglese ‘Star Sport’. Per quanto riguarda il quotidiano spagnolo l’apertura è dedicata ad Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, con titolo “Un altro treno per Hazard”, riferendosi all’occasione da titolare che avrà il belga nella partita contro il Maiorca.

Per quanto riguarda il quotidiano inglese invece il titolo principale è “Game off”, in relazione al rinvio dei match di Premier League per la scomparsa della Regina Elisabetta II.